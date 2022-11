Acadien d’origine, Martin Arseneau est décédé à la fin du mois d’août, laissant le milieu de la francophonie canadienne en deuil. Il a été responsable du développement et des communications de Réseau Ontario, avant d’en prendre les rênes.

Le directeur général de Réseau Ontario, Martin Arseneau, est décédé samedi à l'age de 42 ans de cause naturelle Photo : Gracieuseté : Réseau Ontario

Pour se souvenir de celui qui a longtemps été la pierre angulaire de l’organisme, le cocktail d’ouverture de l’événement lui sera dédié, le 18 janvier, à l’hôtel Marriott d’Ottawa.

Martin Arseneau, c’est le petit oiseau sur notre épaule qui nous glisse à l’oreille la direction à prendre , illustre la directrice générale par intérim de Réseau Ontario, Marie Ève Chassé.

Marie Ève Chassé promet une soirée chaleureuse et sans grands flaflas . On voulait aussi que ce soit en personne pour rassembler nos membres, rassembler sa grande famille artistique culturelle pour lui rendre un hommage, se rappeler de lui et vivre notre deuil, à travers cette étape importante , ajoute-t-elle.

La francophonie à l'honneur

Des quelque 145 artistes ayant déposé leur candidature cette année, 20 Franco-Ontariens ont été retenus, dont Céleste Lévis, De Flore, Les Rats d'Swompe et Mehdi Cayenne. Le Québec, les Maritimes et les provinces de l’Ouest s’invitent aussi à la fête, alors que Beauséjour (duo formé de la Franco-Manitobaine Jocelyne Baribeau et de l’Acadien Danny Boudreau), Cayenne (QC) et Étienne Fletcher (SK), entre autres, seront des invités.

Céleste Lévis et son conjoint, le musicien Marc-Antoine Joly. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Contact Ontarois sert de courroie de transmission entre les diffuseurs et les artistes francophones en milieu minoritaire. Ces vitrines présenteront des prestations de 20 minutes par artiste suivies d’une entrevue devant des artisans de l’industrie, de même que des membres du public.

Pour les artistes, il s’agit d’un guichet unique pour vendre leurs spectacles partout au Canada, voire à l’étranger, explique le bassiste des Rats d’Swompe, Martin Rocheleau. Le groupe qui en sera à sa quatrième participation à Contact Ontarois compte miser sur la saveur de son dernier album et montrer qu’il a à offrir en 2023, alors qu’il a seulement pu se faire valoir en mode virtuel en 2022.

Il y a, oui, des diffuseurs ontariens, mais aussi des diffuseurs de partout, même de l’international. Pour les Rats d’Swompe, l’international, c’est le marché qu’on vise dans les prochaines années. C’est un beau plateau de visibilité pour tout le monde , illustre Martin Rocheleau.

Deux membres du groupe Les Rats d'Swompe. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

La programmation prévoit aussi huit Présentations éclair d’une durée de 10 minutes chacune, ainsi que des Vitrines jeunesses qui seront proposées à des élèves de l’élémentaire et du secondaire.

Deux productions intégrales s’ajoutent aussi à la programmation, dont une en danse. Ce spectacle, offert par la compagnie CORPUS, s’intitule Interventions divines et sera suivi le lendemain par la pièce de théâtre NOMBRE, du Théâtre Catapulte.