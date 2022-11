Après une année difficile marquée par une réception timide du jeu Call of Duty: Vanguard, Activision-Blizzard a enfin le vent dans les voiles avec son nouveau titre Call of Duty: Modern Warfare II (CoD: MW2). Si bien que l’éditeur a annoncé plancher sur un nouvel opus « premium » pour la série de jeux en 2023.

Le journaliste de l’agence Bloomberg Jason Schreier s’était entretenu en février 2022 avec des sources proches du dossier. Elles avaient affirmé que la populaire série de jeux de tir allait sauter une année et publier son prochain titre premium en 2024, une première depuis 2005.

Nous avons un programme passionnant d'expériences Call of Duty premium et gratuites pour cette année, l'année prochaine et au-delà , avait répliqué peu après Neil Wood, porte-parole d'Activision, dans un communiqué. Les informations qui circulent à ce sujet sont inexactes. Nous sommes dans l’impatience de partager plus de détails lorsque le moment sera venu.

Activision-Blizzard a finalement indiqué dans ses résultats du troisième trimestre publiés lundi ses intentions de lancer en 2023 le prochain jeu complet de la série annuelle à succès .

Le succès de MW2

Depuis, le nouvel opus sorti le 28 octobre, Call of Duty: Modern Warfare II, est parti sur les chapeaux de roue : le jeu a franchi le seuil des 1 milliard de dollars de vente en dix jours, un record pour la série.

Selon le groupe, ses adeptes y ont déjà joué plus de 200 millions d'heures dans plus d'un milliard de parties sur consoles et PC. Modern Warfare II fait ainsi mieux que son précédent lancement de référence, Black Ops II en 2012, selon ce qu’a remarqué le groupe.

Activision-Blizzard anticipe par ailleurs toujours la finalisation de son rachat par Microsoft, annoncé en début d'année pour près de 69 milliards de dollars américains (86,4 milliards de dollars canadiens), d'ici fin juin 2023.

Le lancement du prochain titre de Call of Duty, Warzone 2.0, est prévu pour le 16 novembre.