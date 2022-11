L’autrice de Calgary Suzette Mayr remporte le prix Giller et sa bourse de 100 000 $

Le prestigieux prix Giller, qui récompense l’auteur ou l’autrice du meilleur roman ou recueil de nouvelles canadien publié en anglais, a été décerné à Suzette Mayr pour The Sleeping Car Porter.

Le roman raconte l’histoire d’un porteur de train noir au service de voyageuses et de voyageurs blancs durant une traversée particulièrement mouvementée de l’Ouest canadien en 1929. Il doit en même temps composer avec les turbulences de sa vie, dont une relation amoureuse homosexuelle secrète.

Le jury du prix Giller a encensé l’écrivaine pour avoir créé un roman de fiction historique dont le ressenti est vivant et immédiat – et étrangement contemporain .

L’autrice a reçu son prix, qui est accompagné d’une bourse de 100 000 $, lors d’un gala télévisé à Toronto, lundi soir.

Il s’agit du sixième roman de l’écrivaine de 55 ans née à Calgary.

Je regarderai ce prix [à l’avenir] et je penserai : "OK, j’ai accompli quelque chose. Je peux le faire. Quelqu’un croit en moi" , s’est réjouie Suzette Mayr en entrevue après son couronnement.

Elle a également dédié le livre à ses frères et sœurs de la communauté LGBTQIA2S+ . Je vous vois, je vous aime et ce livre est pour vous.

Deux autres finalistes, Kim Fu (Lesser Known Monsters) et Rawi Hage (Stray Dogs) ont vu leur travail récompensé et ont reçu des bourses de 10 000 $.

C’est le journaliste et auteur canadien Omar El Akkad qui a remporté le prix Giller l’an dernier pour son roman What Strange Paradise.

Le prix Giller a été créé en 1994 par le défunt homme d’affaires Jack Rabinovitch en l’honneur de sa femme Doris Giller, ancienne chroniqueuse littéraire au Toronto Star.