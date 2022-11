Des commerçants de Windsor demandent de l’aide pour lutter contre le vandalisme

C'est absurde. Il est impossible de faire de l'argent au centre-ville lorsque cela se produit , lance Tom Lucier, propriétaire de Phog Lounge depuis 20 ans.

Il y a plusieurs années, les problèmes de vitres brisées étaient dus à des personnes qui avaient trop bu, se souvient-il. Maintenant, ces actes de vandalisme sont surtout le fait de personnes présentant des troubles de santé mentale ou souffrant de toxicomanie.

La grande fenêtre du Phog Lounge a été fracassée dimanche matin au centre-ville de Windsor. Photo : Jason Viau/CBC

Il demande aujourd'hui à la municipalité et aux organismes communautaires de faire un effort et d'investir en conséquence pour faire face aux problèmes.

Ne les poussez pas dans la rue, trouvez un moyen de les sortir de la rue. C'est tout. L'argent n'est pas dépensé , poursuit-il.

« Le centre-ville a besoin de soins spéciaux et de professionnels de la santé. Personne ne l'ignore. Tout le monde sait que c'est un problème. » — Une citation de Tom Lucier, propriétaire de Phog Lounge

M. Lucier estime qu'il lui en coûtera 2000 $ pour remplacer la grande fenêtre brisée pendant la fin de semaine et envisage pour l'instant de la remplacer par une plaque de contreplaqué et de la peindre régulièrement.

Phénomène récurrent

Renaldo Agostino est le nouveau conseiller du quartier 3. Lui-même propriétaire de Turbo Espresso Bar, il souligne que le phénomène est loin d'être nouveau dans le secteur.

C'est un peu le prix à payer pour faire des affaires. Ce n'est pas nouveau , affirme-t-il en indiquant qu'il a dû changer deux fenêtres cassées de son établissement au cours de la dernière année.

L'Association des gens d'affaires du centre-ville de Windsor a d'ailleurs un programme de remboursement pour les vitrines fracassées.

Cette année, l'organisme a déjà versé 2843 $ pour six réclamations de commerçants du centre-ville pour des bris de fenêtres. En 2021, seulement trois demandes avaient été déposées pour un total de 1165 $.

Renaldo Agostinon nouvellement élu dans le conseil municipal affirme que l'amélioration de la sécurité dans le centre-ville fera partie de ses priorités. Photo : Jason Viau/CBC

Selon lui, la présence régulière des agents de sécurité pourrait contribuer à dissuader certains contrevenants.

Il serait intéressant d'essayer d'avoir une présence policière ou une présence de sécurité privée , propose M. Agostini.

Dimanche était le dernier jour du Festival international du film de Windsor. Le commerce de M. Lucier est situé à quelques mètres du théâtre Capitol.

C'est malheureux que cela soit arrivé à un événement aussi fantastique qui a rapporté des centaines de milliers de dollars au centre-ville au cours des deux dernières semaines , regrette M. Agostino.

Il estime d'ailleurs que c'est en attirant plus de monde et en organisant plus d'événements au centre-ville que les commerçants pourront contrer le vandalisme.

