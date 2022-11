Un catalogue de vêtements non genré pour les militaires canadiens

Depuis septembre, une personne employée par les FAC peut choisir ses vêtements en fonction de ses goûts, sans égard au genre et sans devoir demander la permission à son supérieur.

« Les groupes de la diversité nous ont fait faire la réflexion. Ce besoin de changement est venu de nos gens… La levée du genré dans notre tenue d’instruction a été une très grande démarche. » — Une citation de Martin Rousseau, adjudant-chef des Forces armées canadiennes

L'adjudant Martin Rousseau, porte-parole des Forces armées canadiennes Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Certains changements ont été apportés au fil des ans, mais cette révision va beaucoup plus loin. L’adoption de quatre principes de base (la sécurité, les obligations opérationnelles, l’inclusivité et les normes sociétales) font en sorte que très peu de règles restent en vigueur.

Ainsi, au-delà des vêtements, les barrières quant à la couleur et la longueur des cheveux, au port de vernis à ongles ou aux tatouages apparents ne tiennent plus la route.

Ce n'est pas la longueur des cheveux, ni la couleur ou bien ce qu’on met sur nos ongles, qui vont définir une personne au niveau de ses compétences , souligne le major André Jean, qui est aussi le coprésident militaire national de l’organisation consultative de la Fierté de l’Équipe de la Défense. Précisons que les nouvelles règles ne s'appliquent pas aux tenues de combat et de cérémonie.

Fin de l'obligation de demander un accommodement

La révision des instructions sur les tenues militaires lève également l’obligation de demander un accommodement à la chaîne de commandement. Avant la réforme, une personne devait acheminer une requête formelle afin d'obtenir la permission d’avoir une apparence différente. Le processus était à recommencer chaque fois que le demandeur était transféré dans une autre unité.

C’est un exemple de barrière systémique qui faisait mal à nos gens , fait valoir l’adjudant-chef Martin Rousseau.

Pour le major André Jean, qui a rejoint les rangs des FAC en 1998, ces nouvelles instructions s’avèrent un pas important.

« J’ai vraiment vu le rejet au niveau de la purge LGBT qui a transitionné vers une période de tolérance. Maintenant, on voit plus que nos voix sont écoutées. J’appellerais ça plus une période d’acceptation, qui s’en va vers une période où on va instaurer le respect de toutes les personnes. » — Une citation de André Jean, major des Forces armées canadiennes

Le major André Jean est le co-président militaire national de l'organisation consultative de la Fierté de l'équipe de la défense. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Tous ces changements ne font toutefois pas l’unanimité. Il y a quelques réticences, admet l’adjudant-chef du Commandement personnel militaire, Martin Rousseau, mais il est d’avis qu’avec le temps, l’image vieillotte du militaire disparaîtra.