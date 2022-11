« On n’avait jamais de passes », racontent des joueuses des Diablos

Tu peux crier, tu peux faire n’importe quoi, tu peux faire les plus belles passes, mais au bout de la ligne, les gars vont jouer vraiment entre eux , explique Alexanne Harvey, joueuse de soccer de l’équipe des Diablos.

Avant de pouvoir jouer dans une équipe exclusivement féminine, les joueuses de soccer, tout comme au hockey, doivent partager le terrain avec les garçons pendant plusieurs années, parfois jusqu’à la fin du secondaire. Un partage qui ne se fait pas toujours facilement, mais elles n’ont pas le choix : il n’y a pas assez de filles pour former des ligues entièrement féminines.

[S’il y a] deux ou trois filles, c’est sûr qu’on va être les dernières à être choisies. Mentalement, c’est quand même difficile parce que quand les garçons vont faire leur équipe, les derniers choix, [c’est nous], et c’est parce qu’ils n’ont pas le choix de nous prendre , raconte Marianne Delorme, une autre membre des Diablos, qui ajoute que ça crée une pression sur les joueuses.

Leur entraîneur, James Ayotte, soutient que les filles sont aussi très différentes dans leur façon de pratiquer un sport d’équipe. Il soutient qu’au niveau collégial, il serait même difficile de faire des équipes mixtes. Les filles [sont portées à] beaucoup conserver la balle, à s’appliquer pour faire les choses et à réfléchir beaucoup plus que les gars. J’ai tendance à dire que pour les gars, c’est très très instinctif comme façon de jouer , précise-t-il.

L'équipe féminine de soccer les Diablos, qui vient de remporter la médaille d'or dans la division 2, espère accéder à la division 1. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Du côté du hockey féminin, les joueuses apprécient aussi l’esprit de famille, la complicité qu’elles vivent depuis qu’elles ont pu joindre les rangs d’une équipe féminine.

C’est différent. C’est sûr que dans une équipe de gars, tu te sens toujours un peu exclue, même s’ils sont gentils avec toi, c’est pas pareil. Mais quand tu es avec une gang de filles, tout le monde se suit. C’est vraiment plus plaisant comme ça , explique Alice Binette, joueuse de hockey pour les Diablos.

Malgré une fiche presque parfaite pour elle et ses coéquipières, leur avenir au hockey est plus qu’incertain. Je fais un préuniversitaire, c’est sûr que je vais aller à l’université. Ça c’est dans trois ans. Peut-être que d’ici là, il va y avoir une nouvelle ligue de hockey. Peut-être qu’à Trois-Rivières, proche de chez moi, on va avoir une université qui va avoir un équipe de hockey féminine, mais pour l’instant, la plus proche c’est à Ottawa , explique Roseline Cloutier

Encourager les saines habitudes de vie

Le dernier bulletin des enfants et des jeunes de l’organisme Participaction est sans équivoque : la proportion des jeunes qui respectent la recommandation de 60 minutes d’activité physique par jour est passée de 51 % avant la pandémie à 37 % aujourd’hui. Les filles commencent à abandonner la pratique régulière d’un sport dès la préadolescence, selon les données de Femmes et sport au Canada. Elles ont trois fois plus de risques de perdre leurs habitudes avant l’âge adulte.

Geneviève Ledoux, première conseillère aux programmes chez Fillactive, est d’avis que motiver les enfants à bouger n’est pas qu’une question de genre, que d’autres approches pourraient être privilégiées. Peut-être qu’on peut y aller avec des intérêts par exemple. Des groupes qui ont le goût de compétitionner, qui ont le goût de se dépasser, si on veut. D’autres jeunes qui ont plutôt le goût de découvrir, d’être dans une période où elles sont exposées à de nouvelles activités , explique-t-elle.

Elles ont le goût d’avoir du plaisir, elles ont le goût de le vivre, mais pas de recevoir le ballon en plein visage , ajoute Geneviève Ledoux. En multipliant les expériences positives, les filles pourront bénéficier de tous les bienfaits physiques et psychologiques de l’activité physique.

L'équipe féminine de soccer les Diablos, du Cégep de Trois-Rivières, a remporté le match final 2 à 1 contre Les Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Prévenir plutôt que guérir

Les enseignants d’éducation physique sont sensibilisés à l’inclusion dès leur formation. La professeure Stéphanie Girard du département des sciences de l’éducation physique à l’UQTR précise que peu importe le genre, il est important d’intervenir dans toutes les situations d’exclusion afin de sensibiliser les élèves.

En prévention, des stratégies peuvent être mises en place pour faire comprendre aux élèves que la performance n’est pas la priorité d’un cours d’éducation physique. Si tu es un élève très performant en sports, peut-être qu’on peut mettre à profit cette performance-là au service des autres qui ont besoin d’un peu plus d’aide , précise-t-elle.

Prévenir les préjugés de genre devrait aussi se faire dès la petite enfance, estime Geneviève Ledoux. En cinquième année, ça se peut très bien que les garçons aient compris, sans qu’on leur aie dit en mots, les garçons ont vécu le fait que leurs enseignants, leurs parents, leurs éducateurs et éducatrices en service de garde aient envoyé des garçons jouer dehors plus souvent, parfois pour répondre à un comportement un peu plus agité. C’est un comportement qu’on a moins tendance à encourager auprès des filles malheureusement , explique-t-elle.

Les joueuses des Diablos ont quant à elles persévéré pendant plusieurs années. Elles sont plusieurs à souligner le soutien, les encouragements de leurs parents et de leurs entraîneurs.