L’entreprise sherbrookoise FilSpec reçoit une aide d’un peu plus de 3 M$

Mardi, les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé une aide financière de 3,25 millions de dollars à FilSpec. Cet investissement permettra à l'entreprise d'automatiser l'équipement de son usine de la rue de la Burlington à Sherbrooke.

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) investit un million de dollars qui sera remis sous forme d'une contribution remboursable alors que le gouvernement du Québec et Investissement Québec octroient 2,25 millions de dollars.

Avec ces appuis financiers, l'entreprise, qui se spécialise dans la fabrication de fils textiles techniques de haute performance, va pouvoir moderniser son équipement, notamment avec l'achat de métiers à filer à technologie à jet d'air.

L'impact sera majeur à notre production future et optimisera plusieurs aspects importants chez FilSpec dont la pénurie de main d'œuvre, la sécurité et la croissance de l'organisation , explique le propriétaire et président de FilSpec, Gilles Desmarais.

« Notre usine va avoir de grandes transformations dans les semaines qui suivent. » — Une citation de Gilles Desmarais, propriétaire et président de FilSpec

M. Desmarais assure que l'automatisation et la robotisation de l'entreprise n'affecteront pas le personnel en place. Les employés pourront être relocalisés à d'autres tâches essentielles. « Notre productivité va augmenter considérablement. On va créer des opportunités d'emplois », ajoute-t-il.

FilSpec a été fondée en 2004 et est présente dans différents marchés de vêtements sportifs, de protection militaire et médicale et de travail.