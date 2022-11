Une partie du centre-ville de Wheatley à nouveau ouvert à la circulation

Une zone d'évacuation a été créée autour de la zone d'une explosion causée par une fuite de gaz en août dernier qui a détruit et endommagé des bâtiments et envoyé plusieurs personnes à l'hôpital le 26 août 2021.

Réduction de la zone d'évacuation au centre-ville de Wheatley. Photo : Municipalité de Chatham-Kent

Dans un communiqué lundi, la municipalité indique que le forage dans la zone est maintenant terminé et qu'ils sont en mesure d'ouvrir à nouveau la chaussée.

La section de la rue Elm entre la rue Érié Nord et la rue Little et la rue Foster entre la rue Érié Nord et Victoria seront rouvertes à la circulation mardi.

Selon Ryan Brown, le directeur des travaux publics de la Municipalité de Chatham Kent, la réouverture de ces rues permettra d'améliorer considérablement la circulation est-ouest dans la communauté.

La municipalité prévoit également d'installer un système d'épuration pour capter tout gaz de sulfure d'hydrogène qui pourrait s'échapper à la suite des travaux.

Cela pourrait conduire à une réduction supplémentaire de la zone d'évacuation et à la réouverture de la rue Érié Nord entre la rue Elm et le chemin Talbot , peut-on lire dans le communiqué.

Le système de surveillance des émanations de gaz actuel sera maintenu, précise également la Municipalité.