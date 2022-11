Qu’est-ce qui pousse les jeunes à s’enrôler en 2022?

Au sein de la 37e brigade du Canada située à Moncton, au Nouveau-Brunswick, plus de la moitié des réservistes sont des jeunes. Plusieurs sont attirés par les opérations de secours à la population au pays, comme lors de l’ouragan Fiona, plus que par les missions et les opérations extérieures auxquelles le Canada participe.

Le soldat Pierre-Alexandre Mueller est réserviste depuis un peu moins d’un an. Cet étudiant en éducation primaire à l'Université de Moncton s’est tourné vers l’armée pour aider les personnes autour de [lui] .

Son engagement est également plus terre à terre : son statut de réserviste lui permet de toucher des bourses qui aident aux paiements universitaires. Il gagne aussi un salaire pour son travail à temps partiel au sein de l’armée. Mais il assure que si je n’étais pas payé, je serais ici quand même. [...] J'apprends plein de choses et ça me permet d’aider les gens.

Apprendre de bonnes valeurs

Comme lui, le soldat Émile Couture s’est engagé pour servir la population. J’ai entendu dire que souvent la réserve allait aider quand il y a des désastres naturels. Ça, c’était aussi une des raisons qui m’a incité à la rejoindre.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Émile Couture a 17 ans. Il est réserviste. Photo : Radio-Canada

L’élève de 17 ans en douzième année au secondaire cherchait un travail à temps partiel, mais il ne trouvait pas d’emploi intéressant . Avec la réserve, il s’est dit qu’il pourrait apprendre de bonnes valeurs.

Le soldat Louis-Thomas Amédé marche dans les pas de son père militaire. Je changeais de travail. Je travaillais aux épiceries, aux centres d’amusement, mais rien ne m’intéressait vraiment. Mon père m’a donné l’idée de rejoindre la réserve et j’ai sauté sur l’occasion. [...] C’est beaucoup plus intéressant que de placer des produits sur les étagères.

« Beaucoup de personnes ont besoin d’aide. L’armée est là pour les soutenir et je voulais faire une différence. » — Une citation de Soldat Louis-Thomas Amédé, réserviste

Vers la force régulière ?

Pour ces trois réservistes, s’engager leur permet d’avoir un emploi qui a du sens. Pour l’armée, ces jeunes engagés sont un bassin potentiel de recrutement.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Émile Couture, Louis-Thomas Amédé et Pierre-Alexandre Mueller réfléchissent encore à leur avenir dans les forces régulières. Photo : Radio-Canada

Si certains comme le soldat Pierre-Alexandre Mueller savent déjà qu’ils ne deviendront pas militaires de carrière, d’autres comme le réserviste Émile Couture envisagent cette option.

Peut-être qu’après le secondaire, je pourrais rejoindre directement les forces régulières, mais je pense quand même aller au collège ou à l’université avant ça.

Et même s’il fait carrière dans le civil, Pierre-Alexandre Mueller souhaite rester réserviste le plus longtemps possible en parallèle de son futur emploi. Ce que je fais avec l’armée, ça va me permettre d’apprendre des choses que je pourrais peut-être mettre en application dans mon autre travail.

Avec des informations de Babatundé Lawani