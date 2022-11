La taxe foncière, un modèle de financement « archaïque », déplore Valérie Plante

Lundi s’est tenu le premier Forum sur la fiscalité montréalaise, où une centaine d’intervenants se sont réunis pour trouver des idées afin de diversifier la fiscalité de la Ville de Montréal, dont les revenus dépendent pour l’instant presque exclusivement de la taxe foncière, un modèle « archaïque et déconnecté », selon la mairesse Valérie Plante.

Si Montréal veut atteindre ses objectifs, notamment en matière de transition écologique et d’adaptation aux changements climatiques, le nerf de la guerre, c’est l’argent , a lancé Valérie Plante dans son discours de clôture du Forum sur la fiscalité montréalaise.

Mais avec le modèle fiscal actuel, les revenus de Montréal risquent d’être minces dans les prochaines années. Pourquoi? Parce que l’outil de la taxe foncière pour les villes n'augmente pas rapidement , explique Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Les valeurs foncières, bien qu’elles augmentent, ne permettent pas aux villes d’aller chercher plus d’argent.

Et si la Ville décidait d’augmenter les taxes foncières au même rythme que la valeur foncière, les citoyens les plus précaires en paieraient directement le prix, souligne Dominique Ollivier, présidente du Comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Quand on augmente trop la taxe foncière, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les propriétaires la refilent à leurs locataires. Donc les locataires se retrouvent à financer la richesse foncière des propriétaires. » — Une citation de Dominique Ollivier, présidente du Comité exécutif de la Ville de Montréal

Le tout dans un contexte où les responsabilités de la Ville par rapport aux citoyens ne cessent d’augmenter. Des responsabilités généralement accompagnées de dépenses. D’où l’importance, selon Valérie Plante, de diversifier ses sources de revenus.

Faire front commun devant les gouvernements provincial et fédéral

Plusieurs pistes de solutions ont été abordées durant la journée de lundi, assure Dominique Ollivier.

Tout d’abord, les acteurs municipaux – provenant autant des milieux social, économique, industriel, de la société civile et des élus – doivent faire front commun et parler d’une seule voix afin de convaincre les paliers gouvernementaux supérieurs, provincial et fédéral, d’accorder à Montréal un financement particulier pour les rôles qu’elle assume en tant que métropole .

Montréal, on joue un rôle de leadership sur la fiscalité municipale, mais on contribue aussi à toutes les municipalités du Québec, argue Mme Ollivier. Les enjeux souvent se vivent ici à Montréal, en premier, avant de se disperser ailleurs dans la province. On peut parler par exemple de la crise de l'abordabilité. On avait une crise du logement ici avant, maintenant c’est partout à travers la province.

Il faut certainement revoir ou renégocier certains transferts gouvernementaux , ajoute-t-elle, expliquant que les municipalités assument de plus en plus des responsabilités qui devraient incomber au provincial et au fédéral.

« Est-ce que c’est normal, par exemple, qu’on se serve de la taxe foncière pour favoriser la promotion de la langue, l'intégration des immigrants ou la lutte à la pauvreté? Ça, c’est des choses qui devraient venir automatiquement sous forme de transferts des autres gouvernements. » — Une citation de Dominique Ollivier, présidente du Comité exécutif de la Ville de Montréal

Présentement le momentum économique bénéficie aux gouvernements à Québec et à Ottawa, dont les niveaux de déficit sont bien inférieurs à ce qu’on a prévu, ajoute Michel Leblanc. Pendant ce temps-là, les villes ne voient pas dans leurs revenus cet impact de l’économie. Il faut qu’on puisse bénéficier des momentums économiques comme les deux autres paliers de gouvernement.

Miser sur l’écofiscalité

Il y a cependant aussi des propositions qui ont été abordées et pour lesquelles la Ville de Montréal peut agir indépendamment des autres paliers de gouvernement, notamment toute la question de l’écofiscalité.

L’exemple le plus concret d’écofiscalité présentée durant le Forum lundi est celui de la taxe kilométrique. Michel Leblanc tient cependant à souligner qu’il ne s’agit pas d’ajouter une taxe, mais plutôt d’en remplacer une autre appelée à disparaître.

On parle de remplacer une taxe sur le carburant, qui va devenir de moins en moins un outil performant, par une taxe kilométrique qui va tenir compte de l’utilisation de la route. On n’est pas vraiment ici dans une augmentation du fardeau fiscal, on est juste dans une amélioration de l'adéquation de l’outil avec les nouvelles réalités.

L’idée de la tarification de l’eau pour les grands utilisateurs non résidentiels et de la gestion des déchets a aussi été abordée.

« C’est un principe d’utilisateur-payeur, estime Michel Leblanc. Lorsqu’on veut amener des bons comportements, cette écofiscalité va créer un incitatif. » — Une citation de Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Je sens qu’il y a quand même en arrière de cet exercice de relations publiques qu’on a fait aujourd’hui l’intention de faire accepter une nouvelle taxe aux Montréalais , se méfie malgré tout le chef de l’Opposition officielle à l’Hôtel de Ville, Aref Salem.