Scènes de la vie poreuse, Philippe Labarre, finaliste du Prix de poésie 2022

Après avoir obtenu un baccalauréat en mathématiques et physique, Philippe Labarre a bifurqué, dans la mi-vingtaine, vers la littérature, qu’il enseigne maintenant au Collège Ahuntsic. Il a publié un premier recueil de poésie, La vie en apnée, aux Éditions de l’Hexagone en 2017, ainsi que quelques nouvelles littéraires pour Revue H et La Revue XYZ. Il espère bientôt publier un deuxième recueil, Théories des jeux.

Scènes de la vie poreuse

on n’ose pas sortir on guette l’extérieur

par la fenêtre mais le paysage s’éloigne

il sombre dans le dégât d'eau

à l’horizon (tu dis que le monde nous fuit)

heureusement que j’ai retrouvé tes jumelles

sans elles on ne verrait plus chez le voisin

mais la lumière s’attarde on ne reçoit plus

que le passé et le voisin c’est déjà avant-hier

le pauvre ne voit rien venir on voudrait

lui offrir un biscuit chinois de l’astrologie

ce soir Vénus est dans tes yeux lui révéler

le numéro gagnant à la loto mais L’Écho

du quartier ne passe plus la rampe du balcon

il faudrait bricoler un télescope

avec les deux moitiés branlantes

de tes jumelles (selon toi on pourrait

voir à presque un kilomètre d’ici

et la lumière serait vieille de trois ans)

imagines-tu si on pouvait encore

se revoir jouer au parc avec cet enfant flou

qui fut peut-être à nous et dont on oublie

de plus en plus souvent

le nom?

*

il faut dire qu’on est mal isolés dans notre vieux 4 1/2 de la fin du monde notre langue moisit dans le noir des briques les noms surtout et leur odeur de mort surette qui filtre partout le sens se fait lentement sucer par les fissures chignant de plus en plus fort entre nos vitres et leurs châssis trop lousses

c’est pas si grave on peut encore se caresser bien des nuances d’amour et de contrariété dans le braille de nos rides et de nos pattes d’oie mais on essaie quand même de refonder le pacte des récurrences on redevient des animistes (au foyer) on apprivoise l’effroi avec nos mots cassés on rebaptise chaque bruit qui passe deux fois

comme le grattement de branche sur la porte ça c’est feu grand-maman Rachel qui cogne et qui s’invite avec son pudding aux fraises éventé on n’ouvre pas on ne veut pas réchauffer le dehors – et l’infiltration d’eau dans le sous-sol c’est son mari Armand il sent le tapis humide mais on l’adore quand même on brûle même de l’encens pour lui parce qu’il annonce une saison qui nous est due depuis

combien d’années déjà?

*

un jour on sort prendre l’air dans nos bras



avril arrive c’est ce qu’ils disaient à la radio

dehors existe encore on n’arrive pas à y croire

le ressort du printemps doit s’être rouillé

dans nos souvenirs c’était moins immobile

il n’y avait pas tant de cendre pour ensevelir

le monde sous le gris – on ne sent même plus

le manque d'un nom en ces visages braquant

lentement sur nous leurs lunes qui grincent

comme de purs témoins de notre passage

on se dit peut-être que tout est mort

même si ça remue encore que tout est mort

un peu d’avance juste au cas où pour éviter

le pire?

on craint d’être reconnus on se cache dans la nuit

de nos os on s’engouffre par l’artère nourricière

on se fait tout petits dans notre moelle

ensuite on pleure quand on se regarde

ça me fige tellement de te voir aussi déserte

que je fixe le soleil – qu'il y ait encore de l'aura

là où la tienne jouait dans le feu vert de son étoile

tu me dis d'attendre que je vais me brûler les yeux

qu’on peut rentrer chez nous que tu sais comment

revenir – c’est vrai que j’ai l’éclipse impatiente

sauf que la maison fume déjà sur ma rétine

c’est pas de ma faute si je suis fait de même

tout ce que j’habite m’habite aussi

