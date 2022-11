Mort d’un agent de sécurité au Walmart : Nacime Kouddar se retrouve sans avocat

L'avocate de la défense, Me Kim Dingman, a demandé au juge Paul Dunnigan un mandat de cesser d’occuper, ce qui veut dire qu'elle ne représentera plus Nacime Kouddar. Le juge a accepté.

L'accusé fait face à trois chefs d'accusation, dont homicide involontaire coupable, de conduite dangereuse causant la mort ainsi que de délit de fuite causant des lésions corporelles, puis entraînant la mort.

Rappelons que l'homme de 27 ans a été impliqué dans une altercation avec Philippe Jean, le 4 avril 2020, dans le stationnement du Walmart des Galeries Quatre-Saisons, à Sherbrooke. Puis, il a happé la victime avec sa voiture. Finalement, le père de famille de cinq enfants est mort le 20 août 2020, après plus de quatre mois dans le coma.

Selon le ministère public, Nacime Kouddar avait annoncé sa décision de plaider coupable il y a six mois. Elle s'est dite déçue de la tournure des événements. C'est une date importante pour la famille. La conjointe et la sœur de la victime sont ici. D'autres membres de la famille sont branchés par Internet pour assister à ce moment. Ils attendaient ça depuis longtemps. Je comprends aussi que l'accusé à droit à une défense pleine et entière , a dit la procureure, Me Geneviève Crépeau.

Le juge a demandé à l'accusé de se trouver un avocat rapidement. Nacime Kouddar a déclaré à la cour avoir déjà commencé ses démarches en ce sens.

Le dossier sera de retour au tribunal pour la suite des procédures le 20 décembre prochain.