L’UQTR fait enquête sur des allégations troublantes visant un étudiant-athlète

Un joueur de hockey des Patriotes aurait créé un compte Instagram sur lequel il notait des femmes, selon TVA. La direction a été mise au courant de la situation vendredi.

« En raison de la gravité des allégations, ça a été pris très au sérieux. On a pris action tout de suite. » — Une citation de Jean-François Hinse, conseiller en communication à l'UQTR

On a rencontré différentes personnes et on a démarré une enquête, si vous voulez, pour essayer d’en savoir un peu plus sur le dossier , affirme le conseiller en communication à l' UQTR , Jean-François Hinse.

Le jeune homme n’a pas été officiellement suspendu, mais l’Université affirme avoir mis en place certaines mesures. On prend entente présentement pour s'assurer que les personnes concernées dans le litige ne se croisent pas dans différents services ou différentes activités pour, évidemment, que ça ne nuise pas à l’ambiance ou au processus qui est en cours , a expliqué M. Hinse en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Entrevue avec le conseiller en communication à l'UQTR, Jean-François Hinse ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Toujours le matin Entrevue avec le conseiller en communication à l'UQTR, Jean-François Hinse. Contenu audio de 9 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 9 minutes

L’ UQTR dit accompagner la personne visée par les allégations ainsi que les gens impliqués ou ébranlés par la situation.

Le conseiller en communication Jean-François Hinse affirme que les personnes sont informées des différentes options possibles, notamment une plainte à la police, et obtiennent du soutien.