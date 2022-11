Le nombre de personnes ayant ou ayant eu un cancer dépasse 1,5 million au Canada

Il y a 10 ans, ils étaient un 1 million dans cette situation au pays.

Le rapport fait état d'un nombre élevé de personnes qui connaissent une longue vie après un diagnostic. Les investissements dans la recherche rapportent sous forme de meilleures méthodes de détection et de traitements plus efficaces , se réjouit Jennifer Gillis, gestionnaire principale à la Société.

La SCC signale qu'en 2012, environ 193 000 personnes ont reçu un diagnostic de cancer au Canada et que ce nombre a grimpé à environ 206 000 en 2017. Selon les estimations, un cancer sera diagnostiqué chez 233 900 personnes cette année, surtout à cause de la croissance et du vieillissement de la population.

Repères Dans la population adulte canadienne, 1 personne sur 24 avait reçu un diagnostic de cancer au cours des 25 dernières années.

Près de 18 000 personnes étaient atteintes ou avaient été atteintes d’un cancer infantile.

Les cancers du sein, de la prostate et colorectal sont les cancers les plus prévalents. Ils représentent presque la moitié de tous les cancers prévalents.

Le système de santé plus sollicité

La Société canadienne du cancer rappelle qu'une hausse du nombre de diagnostics de cancer signifie que les systèmes canadiens de soins de santé seront encore plus sollicités. Ces systèmes ont déjà subi des retards et des interruptions de soins pendant la pandémie de la COVID-19, ce qui pourrait faire augmenter le nombre de cancers diagnostiqués à un stade avancé.

La SCC affirme que sans nouveaux investissements, les systèmes de soins de santé n'auront pas assez de ressources pour répondre au nombre croissant de Canadiens qui seront atteints d'un cancer.

Et puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent longtemps pendant ou après une expérience de cancer, le soutien pour assurer une qualité de vie pendant les périodes d'après-traitement et de survie augmentera.

La SCC espère que tous les ordres de gouvernement collaborent et contribuent à créer un système de soins de santé faisant l'objet d'investissements immédiats qui garantissent l'accès équitable et rapide à des services de soins et qui aident à la recherche médicale.

Lundi, le gouvernement du Canada s'est dit prêt à hausser ses transferts en santé vers les provinces et territoires, mais à condition que tous travaillent pour créer un système de données sur la santé. Les 13 ministres provinciaux et territoriaux de la Santé sont réunis jusqu'à mardi à Vancouver avec leur homologue fédéral, Jean-Yves Duclos.