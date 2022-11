Des chercheurs étudient l’impact du sel de voirie sur le saumon

Le groupe de chercheurs, qui comprend des employés de Pêches et Océans Canada, de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), de l'Université Simon Fraser (SFU) et de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT) ainsi que des bénévoles de groupes de gardiens des cours d'eau du secteur, est mené par l'enquêteur principal Chris Wood, un zoologue de l' UBC .

Selon le groupe, des recherches ont déjà démontré que des concentrations élevées de sel de voirie dans l'eau des rivières où les saumons entament leur vie peuvent leur être nuisibles. Toutefois, la quantité de sel qui aboutit dans les rivières et les ruisseaux du Grand Vancouver est inconnue. De plus, même si l'impact de la salinité de l'eau a été étudié pour le saumon de l'Atlantique, il ne l'a pas été pour le saumon du Pacifique.

Nous croyons que certains des niveaux de salinité déjà enregistrés dans les ruisseaux de Vancouver et de la vallée du Fraser pourraient facilement affaiblir ou même tuer les [saumons] , explique Chris Wood.

Une concentration élevée de sel dans l'eau des ruisseaux et rivières pourrait nuire aux saumons qui y naissent, selon des recherches existantes. Photo : Université de la Colombie-Britannique (UBC)

Selon Chris Wood, les populations de saumons du Pacifique connaissent un déclin marqué et inquiétant aux causes multiples. Il croit que le sel utilisé sur les routes et qui se retrouve dans les ruisseaux et rivières pourrait être une de ces causes.

Le sel répandu sur les routes est emporté par l'eau de la pluie et de la neige qui fond et aboutit dans les bouches d'égout. Cette eau est rejetée dans les cours d'eau sans traitement.

Un camion étend du sel sur la chaussée. Photo : iStock

Chris Wood explique que des membres de 13 groupes de gardiens des cours d'eau de la région vont accomplir plus de 7000 heures de bénévolat pour les besoins de l'étude au cours des cinq prochaines années.

Une armée de bénévoles

Depuis plus de 15 ans, le comité environnemental de Stoney Creek s'intéresse au ruisseau du même nom qui prend sa source sur le campus de l'Université Simon Fraser et rejoint la rivière Brunette avant de se jeter dans le fleuve Fraser.

Samedi dernier, des bénévoles du groupe ont compté plus de 400 saumons chum et 30 saumons coho dans le ruisseau Stoney Creek au cours d'un relevé de frai. Ils y mesurent aussi la concentration de sel dans l'eau et font des relevés des invertébrés qui s'y trouvent afin d'évaluer la qualité de la nourriture disponible pour les saumons.

J'ai très hâte , dit un des bénévoles, Alan James. Il explique que son groupe fait de la science citoyenne depuis plusieurs années, mais qu'ils ont besoin de chercheurs comme Chris Wood pour confirmer leurs résultats et produire des études révisées par les pairs.

Le chercheur Chris Wood explique que la salinité du ruisseau Stoney Creek dépasse de sept fois le seuil établi par la province pour la toxicité aiguë et de 28 fois celui pour la toxicité chronique.

Nous pensons que cela pourrait avoir causé des dommages [à la population de saumons], dit-il. Il est possible de mieux contrôler la quantité de sel qui abouti dans les [cours d'eau].

Tout le sel n'est pas mauvais, le sel peut avoir de nombreux bénéfices. Les routes sont plus sécuritaires quand nous y mettons du sel, explique-t-il, mais nous pensons qu'il y a une tendance à sa surutilisation et à son application sans réflexion.

Il ajoute que lorsque des mottes ou même des cristaux sont visibles sur les routes et les trottoirs, cela veut dire que trop de sel y a été répandu.

Avec les informations de Rafferty Baker