La santé publique en N.-É. reprend lentement ses programmes communautaires

C'est une excellente nouvelle pour les centres de ressources, y compris Parents and Children Together (PACT) à Cole Harbour.

Deanna Coleman, la directrice du programme de PACT, avait du mal à contenir sa joie lorsqu'elle a entendu qu'un service familial sans rendez-vous une fois par mois allait reprendre.

On était tellement tellement heureux , dit-elle.

Le service permet aux parents des nouveau-nés et des jeunes enfants de poser des questions aux infirmières de la santé publique sur des sujets comme la nutrition ou les étapes de croissance. Deanna Coleman dit que ça permet aux jeunes parents de ne pas se sentir trop isolés.

Il offre un espace sûr aux familles pour se rassembler et apprendre à se connaître et voir les luttes et les choses vraiment positives que vivent les autres familles , explique-t-elle. Nous sommes ravis de les revoir dans notre espace!

Les responsables de la santé publique ont refusé d'être interrogés sur la reprise des services, mais dans un communiqué ils indiquent que les pressions de la COVID-19 se sont stabilisées.

Les équipes de santé publique de la Nouvelle-Écosse ont passé deux ans et demi à se concentrer sur la COVID-19. Désormais, certains membres du personnel devront être recertifiés pour reprendre leurs responsabilités d'avant la pandémie. Photo : Radio-Canada / Robert Guertin

Certains membres du personnel continueront de tester et de vacciner contre le COVID-19. D'autres travailleront avec des personnes à haut risque et des résidents dans des maisons de retraite, des hôpitaux et des prisons.

Tandis que d'autres retourneront aux mêmes emplois de santé publique qu'ils occupaient avant la pandémie. Mais il est encore trop tôt pour dire quand tout sera de nouveau opérationnel, indique le communiqué.

Il est important de noter qu'une grande partie de notre personnel a été redéployé pour répondre au COVID-19 depuis plus de deux ans et demi et nécessite donc une formation et, dans certains cas, une recertification.

Deanna Coleman s'attend à ce que beaucoup de parents viennent au premier événement prévu cette semaine. Elle dit que les familles sont impatientes de poser des questions aux professionnels de santé publique.