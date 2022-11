Convoi des camionneurs : le recours à la vérification des antécédents inquiétait à la PPO

Le chef du bureau du renseignement de la Police provinciale de l'Ontario (PPO) explique avoir eu des préoccupations « professionnelles et éthiques » concernant les demandes qu'il recevait de la police et de dirigeants politiques de vérifier les antécédents de certains participants à la manifestation des camionneurs qui ne s'étaient pas livrés à des activités illégales.

Dans des documents déposés dans le cadre de la commission d'enquête sur l'état d'urgence - la commission Rouleau -, le surintendant Pat Morris, commandant du bureau du renseignement de la PPO , a repoussé ce qu'il décrivait comme des demandes de vérification des antécédents qui ne relevaient pas du mandat légal de son bureau.

Sur le plan éthique, plusieurs demandes ne concernent pas les paramètres que l'État ou la police devraient prendre en compte dans les opérations de renseignement , a-t-il écrit dans une note au sous-commissaire de la PPO , Chuck Cox, le 2 février.

Les 'cibles' potentielles ne sont pas engagées dans des activités criminelles et nous n'avons pas de motifs raisonnables de croire qu'elles le seront. Elles ont le droit de s'opposer à la politique gouvernementale et de manifester.

L'inconfort du statu quo

M. Morris a expliqué, dans ces documents, avoir des inquiétudes professionnelles concernant le nombre de personnes et de ministères qui demandaient à sa section de creuser dans les antécédents des manifestants du convoi.

Il semble y avoir un appétit incroyablement accru pour toute information sur les entités qui gênent le statu quo - qu'il s'agisse d'entreprises, de conseils scolaires, d'autorités gouvernementales ou de dirigeants politiques , a écrit M. Morris. Et cet appétit est exprimé de manière irresponsable - en identifiant ces demandes comme urgentes.

Pat Morris est commandant du bureau provincial du renseignement opérationnel de la Police provinciale de l'Ontario. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Alors que le convoi des camionneurs paralysait le centre-ville d'Ottawa et bloquait les passages frontaliers vers les États-Unis l'hiver dernier, une grande partie des renseignements qui ont éclairé la réponse de la police et des gouvernements provenaient du Bureau des renseignements criminels - opérations provinciales de la PPO , qui surveillait les personnes et les groupes derrière les manifestations telles que Shut Down Canada, depuis fin 2019, dans le cadre du projet Hendon.

Les rapports du projet Hendon ont permis d’avertir dès la mi-janvier que la manifestation pourrait devenir plus importante et plus durable que ce à quoi on s'attendait à l'époque.

Pendant cette période, le Bureau des renseignements criminels - opérations provinciales a produit 87 profils de personnes d'intérêt , selon une liste fournie à la commission Rouleau.

La plupart de ces rapports ont été fortement expurgés d’informations avant d'être rendus publics. Ils comprennent des informations glanées à partir de sources ouvertes telles que les réseaux sociaux, les vérifications de casiers judiciaires, des photos, des données biométriques telles que la taille et le poids, les adresses de domicile, les numéros de téléphone, les employeurs, les noms des conjoints, des informations sur la possession d'armes à feu, les dossiers de conduite, l'historique des adresses et des photos de véhicules et de maisons.

Témoignant devant la Commission le 19 octobre, M. Morris a déclaré que sa section avait également mené des opérations de surveillance et des opérations secrètes au sein de la manifestation dans le cadre de sa collecte de renseignements.

Dans sa note de service du 2 février au sous-commissaire M. Cox, envoyée après la première fin de semaine de la manifestation à Ottawa, M. Morris a déclaré que les demandes de renseignements auprès du Bureau des renseignements criminels - opérations provinciales étaient en hausse.

Beaucoup des entités ciblées sont des mouvements sociaux qui ont des perspectives qui divergent de la majorité - elles ne sont peut-être pas engagées dans des activités criminelles, et nous n'avons pas non plus de raisons de croire ou de soupçonner qu'elles le sont. Ces demandes émanent de nombreux clients internes et externes à la Police provinciale de l'Ontario à un rythme accéléré — et avec une grande urgence.

Dans la note de service, M. Morris a expliqué qu'il essayait de contrôler le flux de demandes d'informations.

J'ai agi pour empêcher/ralentir ces demandes et/ou les réponses à celles-ci , a-t-il écrit. Souvent, en période de troubles sociaux, l'anxiété engendre la peur et des demandes d'informations. Je me souviens de la demande massive d'informations sur les 'terroristes' qui ont succédé au 11 septembre.

Pas de profils sans menace pour la sécurité publique

La note de M. Morris suggère également que certaines des demandes d'informations sur les manifestants provenaient de personnalités politiques.

Peut-être que ma plus grande préoccupation est que les chefs de police et les dirigeants des gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux exigent/demandent des informations pour satisfaire une demande sans comprendre le pourquoi , a-t-il écrit.

Lors de son témoignage devant la Commission, M. Morris a expliqué avoir une règle stricte pour la collecte de renseignements liés aux manifestations.

Nous ne faisons pas de profils de personnes d'intérêt à moins que nous ayons des motifs raisonnables de soupçonner, ou des motifs raisonnables de croire, que ces personnes puissent être engagées dans des activités criminelles ou illégales qui présentent un risque pour la sécurité publique , a déclaré M. Morris. Je crois que le public s'attend à ce que des personnes comme moi, dans ma position, tiennent compte de ces choses dans le cadre de leurs fonctions.

Un camionneur avec le slogan "Convoi de la liberté", l'hiver dernier à Ottawa (Archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Le 22 février, deux jours après qu'une opération policière massive a évacué les manifestants du centre-ville d'Ottawa, M. Morris a exprimé ses inquiétudes quant à la façon dont les manifestants étaient dépeints par certains.

Ce n'est pas un mouvement "extrémiste" , a écrit M. Morris dans une note séparée à M. Cox. Il n'est pas composé d'extrémistes violents à caractère idéologique (EVCI). Les dirigeants actuels [du convoi] ne sont pas des extrémistes violents avec des antécédents d'actes criminels violents - bien que les événements attirent des éléments imprévisibles et extrêmes. L'absence absolue d'activité criminelle à travers le Canada et le nombre minimal de crimes violents tout au long de l'événement le prouvent.

Mais maintenant le discours public est dominé par des personnalités politiques et les médias - et les commentaires donnent une image très différente de celle que les forces de l'ordre ont rassemblée collectivement. Cela brosse un tableau très différent - on parle d'extrémisme, de parallèles avec le terrorisme, de sédition.

M. Morris a demandé à la PPO de continuer à recueillir des informations et à surveiller toute activité criminelle potentielle.

Maintenir des garde-fous

Chercheur principal au Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale, spécialisé dans la sécurité et le renseignement, Wesley Wark estime qu'il y a des limites au mandat légal de la PPO en matière de collecte de renseignements. Il explique que la police doit avoir des motifs raisonnables de croire qu'une personne ou un groupe pourrait être impliqué dans une activité criminelle avant de commencer à fouiller.

M. Wark juge que M. Morris a clairement essayé de maintenir des garde-fous et d'empêcher le recours abusif aux profils de personnes d'intérêt.

Il a vraiment essayé d’éviter l'utilisation abusive de ces profils de personnes d'intérêt et il y avait clairement un flot de demandes pour cela qui, selon lui, allait au-delà de ce qui aurait dû être permis.

M. Wark estime qu'il était légitime pour la PPO de recueillir des informations sur les organisateurs de convois afin de mieux les comprendre et de décider s'ils posaient un risque pour la sécurité publique ou la sécurité nationale.

Mais étendre ces limites bien au-delà des organisateurs du convoi, je pense que c'était ce qui préoccupait vraiment Pat Morris.

M. Morris a refusé une demande d'entrevue de CBC News, affirmant qu'il ne pouvait pas parler de questions qui se trouvent actuellement étudiées devant la commission.