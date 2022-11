Comment parler à son enfant après un drame collectif

La mort du jeune Thomas Haché à Shippagan secoue la communauté et plusieurs parents se demandent comment aborder la question avec leurs enfants. Le psychologue clinicien et professeur adjoint à l'École de psychologie de l'Université de Moncton Jean-Michel Robichaud apporte quelques pistes de solution.

Dois-je aborder la question de front avec mon enfant?

M. Robichaud explique que la première chose à faire est de s’adapter au rythme des enfants.

Certains enfants, spontanément, vont aller poser des questions. On les invite à nous parler, on les écoute , conseille-t-il.

D’autres enfants vont agir différemment. Peut-être qu’ils perdront l’appétit, auront des troubles du sommeil ou seront plus irritables. Dans ces cas-là, le psychologue suggère d’aborder le sujet avec eux.

« Ils sont en train de vivre quelque chose de difficile, mais ne sont pas capables de le mettre en mot. » — Une citation de Jean-Michel Robichaud, psychologue clinicien et professeur adjoint à l'École de psychologie de l'Université de Moncton

Et pour ceux qui refusent carrément d’en parler, Jean-Michel Robichaud invite les parents à la patience, car provoquer une discussion qui n’est pas voulue pourrait avoir des effets néfastes.

On ne force pas la discussion, mais on lui dit qu’on est là pour lui s’il a besoin d’en parler. On respecte son rythme.

Devrais-je amener mon enfant à des rassemblements communautaires?

Le psychologue indique que cela dépend encore une fois des enfants. Si ce dernier veut vraiment y aller, il n’y a pas de problème, pourvu qu’on limite son exposition à des images traumatiques.

Des lampions et des jouets en peluche ont été déposés devant le domicile de la famille, le 6 novembre 2022 à Shippagan. Photo : Radio-Canada

Un événement rassembleur, où une communauté fait quelque chose de constructif, vit un deuil ensemble, oui ça peut être quelque chose de tout à fait positif , pense M. Robichaud.

Mais si l’enfant ne veut pas y aller, on respecte son choix.

Le forcer risque de faire des associations qui ne sont pas nécessairement constructives pour bien gérer la situation.

Comment parler de la situation avec mon enfant?

Une fois le dialogue entamé, M. Robichaud conseille aux parents d'abord d'écouter son enfant et de valider ses émotions.

Jean-Michel Robichaud, psychologue clinicien et professeur adjoint à l'École de psychologie de Université de Moncton Photo : Radio-Canada

On le réconforte en lui disant qu’il est normal d’avoir de la peine, de s’ennuyer de son ami, d’être en colère ou inquiet.

La seconde étape est de transformer ces émotions en quelque chose de constructif.

Une fois qu’il comprend ce qu’il vit, alors [on peut faire] une lettre, un dessin pour la famille ou les proches, on va à un événement pour vivre un deuil ensemble , donne-t-il en exemple.

Enfin, il est essentiel de rappeler à l’enfant que de tels événements sont très rares et que les chances que quelque chose comme ce drame arrive à un parent ou à un de ses amis sont très minimes.

Avec des informations du Téléjournal Acadie