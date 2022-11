Des parents demandent le retour de mesures sanitaires dans les écoles d’Edmonton

C’est très effrayant , dit Pam Puri, mère d'une enfant de 10 ans immunodéprimée. J'aimerais que le port du masque revienne dans les écoles. Il y a cinq ans, sa fille a passé dix jours à l’hôpital après avoir contracté une maladie respiratoire.

Selon Pam Puri, imposer le port du masque dans les écoles, même pendant deux semaines, permettrait de traverser la vague de contagion et protéger les enfants qui ont un système immunitaire vulnérable.

La Dre Shakma Mithani, urgentiste à l’hôpital pour enfant d’Edmonton Stollery et l'hôpital Royal Alexandra, dit que les urgences sont remplies d’enfants atteints d’une maladie respiratoire. Le volume est impressionnant. L'urgentiste croit, elle aussi, que le port obligatoire du masque de façon temporaire pourrait aider à limiter les infections dans les écoles.

De nombreux enfants absents

Vendredi dernier, les deux plus grands conseils scolaires de la capitale albertaine ont indiqué que près de 17 000 élèves étaient absents, soit 10 % des élèves des écoles publiques et 13 % dans les écoles catholiques.

Le nombre d'absences est encore plus important dans 36 des 213 écoles que compte le conseil scolaire public d'Edmonton.

Trente-trois écoles ont rapporté que plus de 15 % de leurs élèves étaient absents vendredi. La situation est plus inquiétante dans trois autres écoles où plus du quart des élèves ont manqué leurs cours.

La porte-parole de Services de santé Alberta, Kerry Williamson, affirme que 65 écoles de la zone d’Edmonton ont enregistré des absences dues à une maladie respiratoire. Cette zone inclut d’autres localités comme Morinville, Leduc et Kapasiwin.

Une éclosion de maladie respiratoire a été déclarée dans 14 écoles de la zone de Calgary, 12 écoles de la zone Nord, 5 du Centre et 2 du Sud.

Les limites des conseils scolaires

Cependant, les pouvoirs des conseils scolaires sur les mesures sanitaires semblent être limités, depuis que la première ministre Danielle Smith a dit qu’elle ne voulait plus que les masques soient imposés dans les écoles.

Danielle Smith a demandé à ses ministres de la Santé, de l'Éducation et de la Justice de clarifier le pouvoir du gouvernement dans le domaine de l’Éducation et de la Santé. Elle veut s'assurer que le port du masque ne sera plus imposé aux élèves albertains Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Le surintendant du conseil scolaire public d’Edmonton, Robert Martin, écrit dans une lettre aux parents que des cours en ligne pourraient être offerts.

Le maintien de l’école en présentiel est notre priorité, mais il sera peut-être nécessaire d’offrir des cours en ligne en raison des défis opérationnels , écrit-il. Il devra toutefois obtenir l'autorisation de la ministre provinciale de l'Éducation, Adriana LaGrange.

Les conseils scolaires public et catholique d’Edmonton demandent que les parents n'envoient pas leurs enfants à l’école s’ils sont malades.

Avec des information de Janet French