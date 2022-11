Blocage du pont Ambassador : Queen’s Park était prêt à rencontrer les manifestants

Devant la Commission d'enquête sur l'état d'urgence, la superintendante Dana Earley, de la Police provinciale de l'Ontario ( PPO ), a raconté mardi matin qu'une lettre signée par la ministre en personne avait été distribuée aux manifestants le 11 février au soir, alors que l'ambiance était à la fête .

Or, tôt le lendemain matin, bien peu de protestataires avaient accepté de quitter les lieux, a témoigné l'officière. Il est très décevant que la lettre ait eu si peu d'effet, même si j'ai apprécié tous les efforts déployés pour l'obtenir , a-t-elle confié.

La situation était d'autant plus désolante que l'idée de libérer le pont en échange d'une rencontre avec le gouvernement avait été évoquée en premier par un homme s'étant présenté aux équipes de liaisons policières comme l'un des représentants des manifestants, un dénommé Jake Neufeld.

Or, les protestataires étaient loin de former un groupe uni et structuré, et les policiers ont eu beaucoup de mal à entretenir des relations cohérentes avec eux pendant l'occupation, qui a duré du 7 au 13 février, a expliqué la superintendante Earley, mardi.

L'opération de démantèlement s'est finalement mise en branle le 12 février, débouchant sur des dizaines d'arrestations.

Un syndicat aurait offert de rouvrir le pont Ambassador de force

Dans son entrevue avec les avocats de la Commission ayant précédé son témoignage, la superintendante Earley a aussi confirmé les dires du maire de Windsor, Drew Dilkens, qui a déclaré lundi que des contre-manifestants potentiels ont eu l'intention à un certain moment d'intervenir et de démanteler eux-mêmes les barricades.

Ces contre-manifestants faisaient partie de la section locale du syndicat des travailleurs de l'automobile, Unifor , apprend-on dans le compte rendu de l'entretien.

Leur président, David Cassidy, avait affirmé qu'il avait parlé au premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et qu'il était prêt à amener des travailleurs de l'automobile sur les lieux du blocage pour évacuer de forces les manifestants au plus tard le lundi 14 février, si la police n'avait pas dégagé le blocage d'ici là , peut-on lire.

L'affrontement a été évité de peu, a raconté la superintendante Earley, qui dit avoir demandé aux syndiqués de faire preuve de patience .

J'étais très reconnaissante envers les équipes de relations policières pour la relation qu'elles avaient développée avec M. Cassidy, a-t-elle attesté. C'est grâce à elle que nous avons pu demander du temps.

Si les É.-U. nous offrent leur aide, nous devrons la prendre

Le compte rendu d'une conversation téléphonique entre Justin Trudeau et Doug Ford déposé en preuve à la Commission mardi montre par ailleurs que les deux hommes ont considéré demander l'aide des Américains pour mettre un terme au barrage du pont Ambassador, le 10 février.

Mis au fait que les entreprises de remorquage sous contrat avec la Ville de Windsor refusaient de déplacer les camions bloquant le passage entre Windsor et Détroit, M. Trudeau a rétorqué à son homologue ontarien qu'il faudrait vite trouver une solution .

Si vous devez déplacer les camions, nous demanderons aux États-Unis de nous aider, et ce sera embarrassant pour nous, mais si les États-Unis nous offrent leur aide, nous devrons la prendre , a-t-il dit. Je suis d'accord , a répondu Doug Ford.

Visiblement contrariés par les dommages économiques causés par le barrage, les deux hommes s'étaient entendus ce jour-là pour travailler main dans la main dans le but de régulariser la situation.

Justin Trudeau avait offert son aide à Doug Ford, peu importe l'ampleur des ressources nécessaires . Il fallait selon lui, agir le plus rapidement possible pour ne pas donner l'occasion aux forces de l'ordre de dire qu'ils ne pouvaient pas faire leur travail par manque d'effectifs ou d'équipements.

Le gouvernement Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février 2022 pour mettre fin à un rassemblement réunissant des camionneurs et d’autres manifestants opposés aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, qui ont paralysé le centre-ville d’Ottawa du samedi 29 janvier au dimanche 20 février. Cette loi – adoptée en 1988 pour succéder à la Loi sur les mesures de guerre – prévoit notamment qu’une enquête publique doit a fortiori se pencher sur les circonstances ayant mené les autorités à prendre une telle décision.

Le témoignage de la superintendante Earley devrait être suivi mardi après-midi par ceux de Paul Leschied, un manifestant ayant participé à la fermeture du pont Ambassador, et de Marco Van Huigenbos, un conseiller municipal accusé de méfait pour son rôle dans l’organisation du blocage de Coutts, en Alberta.

La multiplication de ces barrages frontaliers a contribué à convaincre le gouvernement fédéral d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence, le 14 février, et ce, même si le Service canadien du renseignement de sécurité ( SCRS ) l’avait prévenu qu’un tel geste risquait d’envenimer la situation.

Non seulement la situation était-elle explosive, mais les protestataires – parmi lesquels se trouvaient d’anciens policiers, militaires et membres du SCRS – bénéficiaient de fuites policières, a-t-on appris la semaine dernière. Un ex-agent de sécurité de Justin Trudeau pourrait même avoir divulgué l’horaire du premier ministre.

Une enquête a été ouverte à ce sujet par le Service de police d’Ottawa ( SPO ). L’une de ses agentes, Kristina Neilson, a également été reconnue coupable jeudi dernier d’avoir fait un don en argent aux organisateurs du prétendu convoi de la liberté .

À terme, la Commission aura entendu 71 témoins, dont Justin Trudeau. Cités à comparaître, Doug Ford et Sylvia Jones ont toutefois réussi à convaincre un juge de la Cour fédérale qu’ils n’avaient pas l’obligation de participer aux audiences.