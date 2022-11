15 centimètres de neige enregistrés à Saskatoon

Cette accumulation de neige survient au lendemain de la tempête de neige qui s'est abattue sur Saskatoon au cours de la fin de semaine.

Depuis lundi soir, les employés municipaux ont commencé à déneiger les routes prioritaires ainsi que Circle Drive.

Le déblayage des routes va continuer pour rendre les rues autour des quartiers de Saskatoon plus praticables en l’espace de 72 heures.

Les employés de la Ville de Saskatoon ont à leurs dispositions six chasse-neige, 28 autoniveleuses ainsi que 15 sableuses pour mener à bien cette opération.

La Ville de Saskatoon recommande aux piétons et aux automobilistes d’être prudents en raison du verglas qui pourrait rendre les routes et les passages piétons glissants et dangereux.

Les services des tranports en commun pourraient aussi être retarder en raison de ces accumulations de neige.