Près de 54 M$ en investissements pour des grands projets à Shawinigan en 2023

L’an prochain, près de 54 millions de dollars seront investis dans différents projets et travaux. Environ la moitié des investissements seront financés par des subventions. Environ 80 % de cet argent servira aux infrastructures telles que les réseaux d’égout et d’aqueduc ainsi que la voirie.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Secteurs d'investissements du programme triennal d'immobilisations (PTI) de Shawinigan pour l'année 2023. Photo : Ville de Shawinigan

Les sommes prévues au PTI sont deux fois plus élevées que ce qui avait été planifié l’an dernier. La Ville affirme que le retour de projets subventionnés par les gouvernements fédéral et provincial après la pandémie permet cette hausse d’investissements.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Investissements prévus pour les trois prochaines années dans le programme triennal d'immobilisations (PTI) à Shawinigan Photo : Ville de Shawinigan

Des millions de dollars pour une solution

Près de 17 millions de dollars sont prévus sur deux ans, en 2023 et 2024, afin de financer la recherche d’une solution permanente à l’usine du Lac-à-la-Pêche. La moitié de ce montant fera l’objet de subventions, indique la Ville.

Le montant prévu pour régler les problèmes de l’usine est approximatif selon le maire. Il faut dire que la solution n’est pas encore connue.

C’est nos ingénieurs qui nous ont fourni ces chiffres-là, mais en même temps, il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont dans ce dossier spécifiques et particuliers. Il faut savoir d’abord et avant tout ce qu’on va faire avec la technologie actuelle, de quelle façon on va faire transiter cette technologie qui ne fonctionne pas au moment où on se parle , a déclaré le maire Michel Angers.

De plus, 75 000 dollars sont prévus en 2023 pour des travaux et suivi du ruisseau Perchaude . Le cours d'eau avait été contaminé par les rejets de l'usine.

Piscine fermée en 2024 pour des rénovations

La piscine du parc Antoine-St-Onge à Shawinigan Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

La piscine du parc Antoine St-Onge subira une réfection majeure au coût de 5,3 millions de dollars. La facture sera moins élevée pour les contribuables en raison d'une subvention qui couvrira les deux tiers de cette somme.

La piscine devra être fermée durant tout l'été 2024 en raison des travaux qui devraient débuter à l’été 2023 et se terminer au printemps 2025.

C’est une bonne nouvelle, c’est au cœur du quartier populaire Christ-Roy, Saint-Marc et on sait que dans ces secteurs-là, il n’y a pas beaucoup de gens qui ont des piscines en arrière cour , souligne la maire de Shawinigan Michel Angers.

Plus on avance dans le temps, plus les changements climatiques affectent les personnes, le réchauffement l’été, en particulier, on a besoin d’un endroit pour que ces personnes puissent se rafraîchir, particulièrement les jeunes, donc on est très content de ce projet , ajoute-t-il.

La Ville de Shawinigan a décidé de présenter son programme triennal d’immobilisations plus tôt que d’habitude, notamment pour avoir une meilleure marge de manoeuvre pour les appels d'offres (7 novembre 2022). Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Réfection de rues, zone d’innovation, marina et nouvelles installations pour les jeunes

En plus de la réfection de la 125e Rue, la Ville compte injecter sept millions de dollars dans le quartier Saint-Louis, dans le secteur Grand-Mère, afin de refaire le réseau d'égouts pluvial et sanitaire. Certaines rues devront être complètement refaites en raison de ces travaux.

Ce projet est financé par le Programme de taxe sur l’essence et la contribution du Québec, souligne l’administration municipale. L’objectif est de répondre à une exigence du ministère de l’Environnement.

En vue de la possible création d’une Zone d’innovation en transition énergétique, la Ville a décidé de décontaminer et réhabiliter le site de l’écocentre sur la rue de la Transmission, grâce à une subvention du ministère de l’Environnement.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Détails des dépenses prévus dans le programme triennal d'immobilisations de Shawinigan pour l'année 2023. Photo : Ville de Shawinigan

Des modifications seront apportées à l’édifice de la Capitainerie de la Marina de Grand-Mère afin d’adapter le local par l’ajout d’une mezzanine intérieure afin d’augmenter la capacité d’accueil.

La période de crue vécue en 2022 nous a permis de constater le besoin de mieux protéger les quais de la Marina de Grand-Mère , indique la Ville. Le système de branchement électrique des quais sera modifié et une estacade à débris plus efficace sera installée.

Un nouveau parc de planche à roulettes verra le jour dans le secteur Shawinigan-Sud et une piste à pompe sera construite dans le secteur Saint-Georges, au coût d’environ 700 000 dollars.

L’ampleur de la hausse de taxes pas encore décidée

Le maire de Shawinigan affirme que les élus sont actuellement en train de se pencher sur l’élaboration du budget pour l’an prochain.

Les citoyens évidemment doivent s’attendre à une augmentation du compte de taxes , a-t-il déclaré mardi en entrevue à l’émission Toujours le matin.

« Notre objectif est évidemment de donner le meilleur service aux citoyens, d’éviter les coupures de services et d’avoir le compte de taxes le plus bas possible dans un contexte d’inflation. » — Une citation de Michel Angers, maire de Shawinigan

Il affirme que la hausse des coûts liés à la collecte et le traitement des matières compostables va notamment influencer le pourcentage d’augmentation de la taxe pour les Shawiniganais.

Le budget devrait être déposé en décembre.

Avec des informations de Raphaël Brouillette