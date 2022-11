Plus de voix s’opposent au terrain de golf proposé à la plage de Mabou-Ouest

Une pétition en ligne demande aux représentants du gouvernement de protéger le parc provincial de la plage de Mabou-Ouest et 12 000 personnes l’ont signé.

Parmi elles, Brenda MacLennan-Dunphy, qui vit dans le comté d'Inverness et qui visite cette plage trois à quatre fois par semaine pendant la saison estivale.

C'est une terre publique protégée , rappelle-t-elle. C’est un endroit qui a été désigné écologiquement fragile. Je veux dire, la discussion a déjà eu lieu.

Le promoteur Cabot Cape Breton a relancé la proposition de louer une partie du parc pour un nouveau parcours de 18 trous.

Lorsque l'idée a été lancée en 2018, le ministère provincial des Ressources naturelles a rejeté le plan, affirmant qu'il avait constaté que certaines parties du parc constituent un écosystème prioritaire pour la conservation .

Les promoteurs du golf n'ont pas encore soumis de proposition formelle au gouvernement, mais ils ont récemment contacté plusieurs organisations communautaires pour obtenir un soutien et offrir un paiement si la proposition est acceptée.

Cabot Cape Breton exploite déjà deux terrains de golf de 18 trous en bord de mer dans la ville voisine d'Inverness.

Brenda MacLennan-Dunphy, à droite, au parc provincial de la plage de Mabou-Ouest avec son mari Ed. Photo : Gracieuseté : Brenda MacLennan-Dunphy

Brenda MacLennan-Dunphy croit qu'il y a d'autres propriétés à considérer dans le comté et elle remet en cause le plan, car de nombreuses entreprises de la région se démènent déjà pour trouver des travailleurs.

S'ils voulaient acheter un terrain privé et développer un terrain de golf et trouver des gens et les transporter par camion pour les mettre dans des dortoirs pour travailler, ça peut se faire , admet-elle.

Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le faire dans le parc provincial public de la plage de Mabou-Ouest. Vous savez, il y a d'autres endroits où cela pourrait arriver.

À écouter : Un projet de terrain de golf controversé au Cap-Breton

Le parc en forme de triangle couvre environ 215 hectares et comprend une plage de sable de deux kilomètres, un système de dunes de sable, un estuaire et des réseaux de sentiers. La région abrite également des espèces vulnérables d'oiseaux et de plantes.

Jenn Power vit aussi à proximité et visite régulièrement le parc avec sa famille.

Elle comprend pourquoi certaines personnes plaident en faveur de plus d'entreprises dans la région, mais se demande si d'autres options ont été envisagées.

Nous devons rechercher des opportunités de développement économique au Cap-Breton, mais ça ne peut pas se faire à tout prix , dit-elle.

Quand je pense à la plage de Mabou-Ouest, ce n'est pas un endroit qui crie pour le développement économique, c'est un endroit qui crie pour la protection. C'est vraiment décevant pour moi de penser que cela pourrait être sacrifié pour quelques dollars.

À son avis, les parcs provinciaux ont besoin d'être mieux protégés.