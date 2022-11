Grippe : la popularité du vaccin en baisse de 40 % au Nouveau-Brunswick

Environ 43 000 Néo-Brunswickois de moins ont demandé le vaccin contre la grippe cet automne comparativement au même moment l’année dernière, et ce, malgré les avertissements d’une contagion possiblement plus étendue en l’absence de mesure sanitaire obligatoire contre la COVID-19.

En tout, 66 488 doses de vaccin contre la grippe ont été administrées en date du 3 novembre contre 110 090 l’année dernière, selon le ministère provincial de la Santé.

Mais la campagne de vaccination a commencé environ une semaine plus tard que l’année dernière, selon un porte-parole du ministère, Adam Bowie. Il ajoute que des changements effectués dans le traitement des données des pharmacies et des fournisseurs de soins de santé primaires peuvent entraîner un certain délai.

Plus de pharmacies exigent des rendez-vous

Un nombre croissant de pharmacies demandent aux gens de prendre un rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la grippe.

Les pharmacies sont plus occupées que jamais parce qu’elles administrent en même temps les vaccins contre la COVID-19, explique le directeur de leur association provinciale, Jake Reid. Il faut aussi qu’elles aient le personnel nécessaire en poste et un nombre suffisant de doses de vaccins, ajoute-t-il.

Des pharmacies aux quatre coins de la province administrent chaque jour des doses de vaccin contre la grippe, indique le directeur de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick, Jake Reid. Photo : Gracieuseté/Jake Reid

Selon Adam Bowie, un certain nombre de pharmacies continuent d’administrer le vaccin sans rendez-vous. Il assure qu’il est parfaitement sécuritaire de recevoir simultanément le vaccin anti-COVID-19.

Certaines personnes préfèrent attendre un peu

Les pharmaciens entendent parfois des gens dire qu’ils attendent d’être admissibles à leur prochaine dose de rappel du vaccin anti-COVID-19 pour demander aussi celle contre la grippe, selon Jake Reid.

Nous comprenons que certaines personnes ressentent peut-être une petite fatigue vaccinale, mais nous recommandons à tout le monde de prendre un rendez-vous pour le vaccin contre la grippe , affirme M. Reid.

Le vaccin vous donne une protection contre la grippe, ce qui contribue à réduire le nombre de cas de grippe saisonnière dans les salles d’urgence et les cliniques qui sont déjà bondées , souligne-t-il.

Le vaccin est couvert par l’assurance-maladie et il est recommandé pour tous les Néo-Brunswickois âgés d’au moins six mois. Une dose plus élevée est offerte aux gens âgés d’au moins 65 ans. Les gens de cette tranche d’âge ont demandé la plupart des doses administrées jusqu’à présent, selon M. Bowie.

Aucun effet fâcheux signalé

La grippe saisonnière peut entraîner des risques importants pour la santé des personnes âgées ou très jeunes ou immunodéprimées, indique M. Bowie. Le vaccin cette année offre une protection contre quatre souches grippales, dont deux du type A (H1N1 et H3N2) et deux du type B.

Aucun effet fâcheux du vaccin n’a été signalé à la santé publique en date du 20 octobre, selon M. Bowie.

La prise de tout vaccin peut toutefois entraîner certains effets secondaires, dont une courbature ou une rougeur à l’endroit de l’injection. Certaines personnes ressentent aussi une légère fièvre, des maux de tête et de la douleur musculaire 6 à 12 heures après l’injection, des effets qui peuvent durer un jour ou deux.

Il est important de noter que le vaccin contre l’influenza ne vous donne pas la grippe parce qu’il ne contient aucun virus vivant , assure Adam Bowie.

Selon les données les plus récentes sur la grippe au Nouveau-Brunswick, qui remontent au 15 octobre, 11 nouveaux cas et trois nouvelles hospitalisations ont été signalés. Toutes ces personnes ont eu une souche de type A.