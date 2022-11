Un ourson sème l’émoi dans le secteur de Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond

On sait que ça dure depuis plusieurs jours. Tout le monde l’a vu à un moment donné dans différentes rues du quartier, ce qui est plus préoccupant. Souvent il est dans des arbres [chez] des résidents. On ne sait pas comment il peut réagir , lance le président de l’Association des résidents Parc de la Montagne, Réjean Laflamme.

Un ourson se promène dans le secteur de Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond. Photo : Gracieuseté Natasha Miranda

La présence d’un ours dans le secteur n’a rien de nouveau, poursuit M. Laflamme, mais habituellement, celle-ci s’observe plus près du parc de la Gatineau.

C’est arrivé plus fréquemment sur la promenade du Lac-des-Fées, mais là, il a vraiment pénétré à l’intérieur des terres , raconte-t-il.

Le président de l’Association des résidents Parc de la Montagne explique que la situation suscite une certaine inquiétude chez les résidents, notamment en raison de la présence de trois écoles dans le secteur.

Plusieurs oursons?

Son regroupement a donc contacté le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, ainsi que la police, sans succès jusqu’ici.

« Des gens de la [Protection de la faune du Québec] ont été mis au courant à plusieurs reprises. La police a été appelée aussi. Mais [l'ourson] se sauve. Il est plus rapide que les gens du Ministère. » — Une citation de Réjean Laflamme, président de l’Association des résidents Parc de la Montagne

Dans une déclaration écrite à Radio-Canada, le Ministère confirme que depuis le début octobre, la Protection de la faune du Québec reçoit des signalements multiples concernant un ours juvénile orphelin dans le secteur mentionné, mais il n’est pas possible de déterminer qu’il s’agisse du même animal .

Le Ministère indique qu’en vue d’une éventuelle relocalisation, une cage adaptée à la capture d’ours juvénile est en cours d’utilisation dans le secteur mentionné.

Se voulant rassurant, on précise toutefois que l’ours en question n’a démontré aucun signe d’agressivité et craint toujours l’homme .

Il chercherait à se nourrir via les ordures et mangeoires d’oiseaux installées sur le terrain des résidences privées.

Des recommandations

Les autorités rappellent l’importance de bien s’occuper des ordures ménagères à proximité de la maison.

Les mangeoires et les arbres fruitiers sont aussi des sources intéressantes de nourriture pour l’ours.

Et en cas de rencontre fortuite avec l’animal, le Ministère fournit plusieurs recommandations.

Que faire en présence d’un ours noir : Restez calme et évaluez la situation.

Si l’animal est loin et qu’il ne vous a pas encore vu, parlez-lui doucement pour qu’il vous identifie en tant qu’humain. Retournez d’où vous venez et attendez qu’il soit parti ou prenez un autre chemin pour le contourner. En tout temps, gardez le contact visuel avec lui pour voir sa réaction.

Si vous surprenez un ours et que celui-ci se montre agressif, reculez lentement tout en lui parlant. Mettez de la distance entre lui et vous. Ne le quittez pas des yeux. Le fait de s’éloigner de lui peut le rassurer et le calmer.

Évitez de crier et de courir, car cela l’encouragera à vous poursuivre, sauf si vous pouvez très rapidement gagner un lieu sûr.

Si votre éloignement ne calme pas l’animal et que celui-ci manifeste une grande agitation, c’est qu’il s’agit probablement d’une femelle qui craint pour la sécurité de ses petits. Dans une telle situation, continuez de vous éloigner d’elle sans courir, tout en gardant un contact visuel avec l’animal.

Si un ours vous suit de façon insistante, faites-lui face et montrez-vous imposant. Agitez les bras au-dessus de votre tête. Parlez fort. Tentez de l’impressionner. Avec un bâton, tapez sur les arbres ou au sol. Cela devrait suffire à le faire fuir. Le fait de monter dans un arbre peut vous mettre à l’abri d’un ours curieux et peu vindicatif, mais cette manœuvre comporte des risques, car les ours peuvent également grimper dans les arbres. En cas d’attaque : Utilisez une bonbonne de poivre de Cayenne si vous en avez une en votre possession. Visez les yeux. Profitez de son inconfort pour quitter les lieux rapidement.

Défendez-vous avec tout ce que vous avez sous la main (roche, bâton, hache, rame, etc.). Source : ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Le Ministère rappelle qu’au Québec, très peu de décès causés par l’ours noir ont été rapportés depuis les dernières décennies.

Les ours attaquent rarement les humains et un très faible pourcentage d’attaques résulte en des blessures graves , indique-t-on.

Avec les informations de Gabriel Le Marquand Perreault