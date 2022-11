Halifax Transit recrute plus d’opérateurs de traversiers

Halifax Transit tente de recruter plus d'opérateurs de traversier pour faire face aux pénuries de personnel, aux services réduits et aux annulations, mais le syndicat a toujours des inquiétudes concernant le style de gestion et l'environnement de travail.

Au fil des ans, nous recrutons régulièrement des opérateurs d'autobus et de traversiers, mais cette année, nous avons certainement eu beaucoup plus de bassins de candidats et plus d'embauches que nous n'en aurions normalement , explique Maggie-Jane Spray, porte-parole de la Municipalité régionale d'Halifax.

Elle rapporte que trois opérateurs récemment embauchés sont en formation et devraient être prêts d'ici la mi-décembre. Elle ajoute que deux autres doivent être embauchés dans les prochaines semaines.

Le but de toutes ces embauches est de ramener le nombre d'opérateurs à un niveau normal , indique Maggie-Jane Spray. En attendant, elle rappelle qu’il est encore possible que certaines traversées soient annulées ou du moins que leur nombre soit réduit.

Shane O'Leary, président de la section locale 508 de l'Amalgamated Transit Union, indique qu'il n'y a que huit opérateurs de traversiers dans la municipalité.

Il dit que ces huit capitaines ont travaillé 4000 heures supplémentaires pour le service de traversiers au cours de la dernière année, ce qui équivaut à deux emplois à temps plein.

Shane O’Leary, président du Syndicat uni du transport public d’Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Il critique aussi la direction de Halifax Transit en disant que l'environnement de travail n'est pas accueillant.

Halifax, en tant que municipalité, devrait avoir des files d'attente pour tous les postes de la ville et cette ville ne peut pas garder ses employés , dit-il.

Maggie-Jane Spray dit qu'elle est consciente des préoccupations concernant les heures supplémentaires pour les opérateurs.

Avec la pénurie actuelle de personnel, les heures supplémentaires sont malheureusement une réalité , admet-elle. Nous ne les appelons que lorsque cela est absolument nécessaire.

Elle s’attend à ce que la situation s’améliore une fois les nouveaux opérateurs embauchés. Elle n'a pas voulu commenter les critiques de la direction.

Lorsqu'il y a des annulations, elle soutient que Halifax Transit essaie de faire passer le message le plus rapidement possible sur les réseaux sociaux et met en place des navettes pour déplacer les passagers.

Avec les informations de l'émission Information Morning