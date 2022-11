Val-d’Or prévoit emprunter 5,4 M$ pour les travaux sur la 3e Avenue

En agissant dès cet automne, la Ville espère éviter des délais avant de pouvoir lancer son appel d’offres, en février prochain.

La phase 3 des travaux sur la 3e Avenue aura lieu à l’été 2023 entre le 7e et la 8e Rue. Elle concerne la réfection des réseaux d‘aqueduc et d’égouts, mais aussi tous les aménagements de surface. La Ville a déjà statué en juin que les stationnements y seront désormais en parallèle.

Une partie de la 3e avenue, incluant les stationnements, sera réaménagée. (archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Il nous reste encore quelques petites choses à fignoler, mais les plans sont prêts et on a aussi une évaluation des coûts, qui comprennent les sorties d’eau temporaires qui seront aménagées derrière les commerces, précise la mairesse Céline Brindamour. On ne voulait pas attendre après le budget pour lancer le règlement d’emprunt. On sait que ça sera un gros contrat et on ne veut pas se faire jouer de tours.

En vue de ce chantier d’importance, la Ville dit vouloir aller à la rencontre des commerçants touchés au cours des prochaines semaines. Une stratégie sera bientôt annoncée en collaboration avec la Chambre de commerce.