Safa, de Jonas Fortier, finaliste du Prix de poésie 2022

Jonas Fortier a fait des études en littérature et en musique. Il a su qu’il voulait écrire de la poésie à l'âge de 14 ans. Depuis, il a publié quelques petits recueils sous le nom de Joni Jacousto. Il codirige également la revue de poésie Tantôt. En ce moment, il termine un recueil, Joie aptère, qui sera publié aux Éditions de L’Oie de Cravan.

Safa

quelqu’un est mort assis

sous le néflier du voisin

des décennies en arrière

cet arbre tenait ma main

me voulait parmi ses fruits

quand le voisin allait en mer

et pourtant je n’étais pas né

seulement poussière indicible

mais la mort est si près de la vie

sous le néflier le voisin est assis









Safa buvait des jus de mémoires

avec l’ortie sa douce personne

allait grandir trop vite, en une

seule nuit, fanée dans le noir

la soupe au sel se mélangeant

déjà à la buée vierge des tentes

communes – le lendemain matin

les malades en petits morceaux

mortuaires s’envolaient comme

des mouches en aluminium et

l’on entendait se refermer le

long chemin vers un autre monde

pendant des mois – sa tête s’est

évaporée à ne savoir que penser

sur la terre orpheline mais légère

comme un agrume pelé – pendant

des mois, grandissant et mûrissant

jusqu’à ce que toutes les saisons

aient donné des récoltes au ciel

il n’y a plus de sucre maintenant

elle boit le thé fort des mourants









son pied osseux comme la terre ferme

marche vers un port vide…

le contraire de la mer

tel est son pays d’enfance

ce monde initiatique sans langues

monde dont les habitants parfois

réapparaissent en inversant

le sourire des anciens

sur leurs visages blanchis

comme des fromages au milieu du désert

et toute la rue plonge alors dans le silence

de l’aube; laine

pour sa peau de colombe

la tristesse hébergera souvent cette femme

en petites pierres, en grains de sable

en poudre dans le passé, dans le

temps sans vie comme une prune cueillie









la lumière

nous en veut

peut-être?

chacun de nous

en disant de l’ombre

ne sommes-nous pas à l’étranger

dans la lumière?

des avions vides

propulsés par aucune parole

civilisent le son jusqu’à terre : seul

ce ciel

rempli de secours qui brillent

est notre obscur pays

ou le rien même









infectées de voyages, filles et fils revinrent

en déplaçant leur impermanence sur terre

en priant avec des sandales dans leurs mains

en bénissant surtout le sixième sens des mères

au pied de qui trempent assez de lentilles

autant qu’il en faut pour vivre longtemps

l’attente à leur côté

vivre l’unique phrase de la vie

chaque respiration en entraîne une autre









le vent – tel un vieux père

dès qu’il nous gifle

ses cheveux deviennent blancs

comme l’éclair

entre nos personnes

nous ne pouvons retenir l’instant

seulement ouvrir notre maison

et pleurer

chaque petit jour

dans dix mille ans

sans peine

nos larmes

seront argile









l’aube en lambeaux

est au plafond, solitaire

je regagne mon chemin de vie

le jour se lève, les rues sont

comme des cierges aplatis

tous les enfants en forme de clés

ouvrent les cages rouillées

qui leur servent de bouches

et chantent leurs plaies souvent

lavées au sel mais au savon rarement…

Safa est ailleurs maintenant

elle exerce son alphabet

et nous ne parlons plus

chaque mot s’ajoute au

trésor que sont les sept matins

ô ronds de fumée suspendus

au milieu de la chambre –

sans un geste, elle m’oublie

elle regarde les pots de miel

qu’elle a mis dans les yeux d’un mari

