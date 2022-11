Des infections respiratoires occupent l’urgence de l’hôpital pour enfants de la C.-B.

L’urgence de l’hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique, à Vancouver, déborde et des parents disent attendre de très longues heures avant que leur enfant voie un médecin. Selon des experts, la saison de la grippe qui frappe de manière inhabituellement précoce serait en cause.

Lundi soir, le temps d’attente pour voir un médecin Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique s’élevait à 6 heures et les patients devaient s’attendre à demeurer 7 heures à l'hôpital pour compléter leur passage.

Des parents vont jusqu'à recommander d'éviter l'établissement sur les réseaux sociaux en raison des longs temps d’attente.

La médecin hygiéniste en chef de l'hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique, Jana Davidson, précise que le nombre de visites à l’urgence a augmenté de 20 % comparativement l'automne dernier.

La saison des virus respiratoires est parmi nous

Beaucoup d’enfants se retrouvent à l’hôpital en raison des maladies virales infantiles qui circulent présentement dans l’air.

Pascal Lavoie, néonatologiste et chercheur à l'hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique, croit que les mesures d’isolement de la pandémie pourraient avoir contribué à l’explosion du nombre d'infections constatée récemment chez les enfants. On a eu très peu de virus respiratoires durant pratiquement un an et demi, donc il y a eu un déficit qui s'est créé au niveau de l'immunité chez les enfants.

Jana Davidson explique que cette tendance est également observée ailleurs au pays. Nous commençons à constater une augmentation du nombre d'infections au virus respiratoire syncytial, ce qui est attendu compte tenu des tendances observées dans d'autres régions du Canada et dans le monde , affirme-t-elle. Ce virus est la cause la plus fréquente d'infections respiratoires chez les jeunes enfants au monde.

D’autres maladies virales ont été observées aux urgences, comme la gastro-entérite, la fièvre, la nausée et les vomissements, ainsi que l’infection des voies respiratoires supérieures.

Jana Davidson invite les parents à bien s’assurer que leur enfant nécessite des soins urgents, car près de la moitié des patients qui se sont présentés à l’hôpital en octobre ne nécessitait pas de passage à l’urgence.

Avec des informations de Wildinette Paul et Dominique Lévesque