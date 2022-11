Le Manitoba investit en éducation pour aider des élèves nouveaux arrivants

Dans un communiqué, la province précise que ces mesures aideront les écoles et les divisions scolaires à répondre à la hausse des inscriptions de nouveaux arrivants, notamment de ceux provenant des pays touchés par la guerre, comme l’Ukraine.

Cette aide sera destinée aux nouveaux arrivants, la plupart provenant de familles de réfugiés, dont les études ont été interrompues ou qui possèdent un faible niveau de littératie , précise le communiqué.

La directrice générale de la Division scolaire River East Transcona, Sandra Herbst, explique que cette subvention permettra d’offrir aux nouveaux arrivants les services d’un accompagnateur qui sera un visage familier aux élèves et les aidera pendant leur intégration . Ce suivi individualisé sera adapté aux besoins des élèves.

Au cours des six dernières semaines, 512 élèves nouveaux arrivants en provenance d’Ukraine, du Nigeria, d’Inde et des Philippines se sont inscrits dans les écoles de la Division scolaire River East Transcona.

Cela équivaut au nombre de nouveaux arrivants inscrits l’année dernière, témoigne Sandra Herbst. Parmi eux, Michael, un élève malentendant, arrivé d'Ukraine au printemps, avec sa mère.

La directrice explique que cet élève a pu être équipé d'appareils auditifs et a pu nouer des liens solides avec ses camarades de classe.

« En raison des expériences vécues et difficiles de nombre de nos nouveaux arrivants, nous pensons qu'il est important pour les élèves et leurs familles de prendre un nouveau départ au sein de leur nouvelle école et de leur nouvelle communauté. »