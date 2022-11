Quand j’ai l’goût j’ai pas l’temps, de Marie-Ève Bouchard, finaliste du Prix de poésie 2022

Si Marie-Ève Bouchard écrit essentiellement des poèmes, elle a plusieurs cordes à son arc puisqu'elle est aussi musicienne et elle aime dessiner. Avec trois disques, plusieurs zines, deux recueils de poésie et un livret d’opéra à son actif, son activité artistique est diversifiée. Elle enseigne aussi l’histoire de la musique et la composition de chansons au Cégep de Saint-Laurent.