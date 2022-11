Des travaux routiers provoquent des accidents à Trois-Rivières

Heureusement, pas de blessé grave. Une personne a été transportée à l’hôpital pour blessures mineures. Selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Audrey-Anne Bilodeau, cinq véhicules se sont tamponnés. Selon toute vraisemblance, les gens se suivaient de trop près. [...] Ils ne sont pas parvenus à freiner à temps pour éviter l’impact.

Les automobilistes devront s’armer de patience puisque les travaux sur le boulevard des Chenaux se dérouleront jusqu’au 11 novembre. Le chantier privé force la fermeture d’une voie par direction sur des Chenaux, près de la rue Saint-Louis. Le porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, Mikaël Morissette, indique que des travaux qui ont lieu dans une intersection achalandée, ça cause des bouchons de circulation et un ralentissement. Aux heures de pointe, ces bouchons et ralentissements ont été observés au pont Duplessis, sur le Chemin du Passage et même au rond-point du boulevard Laviolette.

Aucune mesure supplémentaire n’est prévue pour l’instant pour améliorer les conditions de circulation. Du côté de la ville de Trois-Rivières, il y a beaucoup de communications qui ont été faites, qui ont été ajoutées vendredi matin, une alerte citoyenne. Du côté de la Ville, c’est vraiment d’informer les citoyens de planifier leurs déplacements , fait valoir Mikaël Morissette.

De son côté, la Sûreté du Québec se dit prête à intervenir si la situation l’exige. On est au fait de la situation, on va réévaluer en temps et lieu si une opération quelconque doit être déployée, mais pour le moment, ça va être cela , explique Nicolas Scholtus Champagne, agent d’information au Service de la diffusion et des relations médias.

Et la situation pourrait se compliquer davantage au cours des prochains jours. À partir de mardi jusqu'au 11 novembre également, la sortie 203 sud vers le boulevard Thibeau sera fermée, pour la dernière portion des travaux du pont d'étagement.

Avec les information de Katy Cloutier