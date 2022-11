La Nouvelle-Écosse veut dépasser les cibles fédérales d’immigration francophone

Intitulé Croissance de la population francophone de la Nouvelle-Écosse, le plan vise à attirer de nouveaux arrivants francophones d’autres pays et d’autres provinces.

Comme gouvernement on se rend compte qu’il y a plein d’opportunités pour l’avenir de la Nouvelle-Écosse et que ça c’est un des éléments pour réaliser cela , avance le ministre des Affaires acadiennes et de la francophonie, Colton LeBlanc.

Colton LeBlanc précise que le plan de la croissance de la population francophone de la Nouvelle-Écosse a été créé en collaboration avec les organismes francophones de la province, notamment la Fédération des Acadiens de la Nouvelle-Écosse. (FANE)

La FANE représente des organismes clés pour l’immigration francophone dans la province. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

Son président, Kenneth Deveau, estime que la province assume vraiment son leadership.

C’est clair dans le plan que le ministère de l’Immigration va jouer un rôle de leadership est l’Office des affaires acadiennes est aussi engagé pleinement à veiller à la collaboration avec la communauté , dit-il.

Dépasser l’objectif fédéral

La Nouvelle-Écosse veut atteindre ou dépasser l’objectif du gouvernement fédéral de 4,4 % d’immigrants francophones au Canada.

Pour atteindre cet objectif, 150 candidats francophones du système fédéral Entrée express seront invités à présenter une demande au volet Priorités du marché du travail du Programme des candidats de la Nouvelle-Écosse.

Leur langue maternelle est le français [et] ils ont une très bonne compétence en anglais, assez pour s’établir en Nouvelle-Écosse , affirme Colton LeBlanc.

Colton LeBlanc lors de l'assermentation des députés de la Nouvelle-Écosse le 30 août 2021. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Le ministre LeBlanc ajoute que les délais dépendent de la rapidité du traitement du gouvernement fédéral.

Pour Kenneth Deveau, cette annonce sera bénéfique pour tout le monde.

Tout ce qu’on veut faire nous c’est accueillir des nouvelles personnes dans nôtre communauté, au profit de nos communautés. La Nouvelle-Écosse est une des plus belles places à vivre au monde , conclut-il.

D’après le reportage de Kheira Morellon