Les pannes de courant à répétition exaspèrent des citoyens de Preissac

Sur les réseaux sociaux, ils sont plusieurs à dénoncer la fréquence et la durée de ces pannes. Certains ont manqué de courant pendant plus de 24 heures en fin de semaine.

C’est le cas de Geneviève Morin, qui habite dans un chemin du secteur Tancrède, à Preissac. Elle estime que le panne lui a fait perdre environ 1500 dollars de nourriture.

Je vais devoir m'acheter une génératrice. Mais il y a plusieurs jours par semaine où je ne suis pas chez moi, parce que je travaille dans le Nord. Donc, si personne ne démarre la génératrice, elle ne m’est d'aucune utilité. Il arrive souvent que bien qu'il fasse beau et que ce soit peu venteux, nous manquons de courant. Sans raison à mon avis, si ce n'est que notre réseau est désuet , déplore-t-elle.

Mme Morin affirme qu’elle envisage même d’entamer un recours collectif contre Hydro-Québec.

Trop fréquentes

Gabrielle Blais a eu plus de chance. Sans courant pendant environ 26 heures dans un chemin du secteur des Rapides, elle a pu tout sauver avec une génératrice prêtée par son beau-père. Mais elle s’insurge contre la fréquence de ces pannes.

« Aussitôt qu’il y a de grands vents, aussitôt qu’il y a de la pluie, c’est une coupure automatique. Et souvent, on va perdre le courant pendant quatre ou cinq heures. Ça arrive au moins une fois toutes les deux ou trois semaines. » — Une citation de Gabrielle Blais

Mais juste en fin de semaine, je pense qu’on a perdu l’Hydro quatre fois. Quatre fois, je veux dire, faites quelque chose, non? Ce n’est pas normal de perdre l’Hydro quatre fois, poursuit Mme Blais. Oui, les vents sont gros, je peux comprendre qu’il peut y avoir un bris d’arbre et tout, mais il y a des limites. Je veux vraiment que ça bouge , mentionne-t-elle en ajoutant qu’elle pense particulièrement à ses amies qui ont de jeunes enfants ou des bébés.

En faire plus

Le maire de Preissac, Donald Rheault. (Archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Il y a plus de pannes d’électricité à Preissac depuis deux ans, estime le maire Donald Rheault, qui s’appuie sur les commentaires qu’il reçoit de ses citoyens. Il explique avoir eu une rencontre avec Hydro-Québec en juin pour discuter de solutions. S’il reconnaît le travail effectué ces dernières années par la société d’État, il croit qu’il faudra en faire plus pour sécuriser le réseau à la fois pour les résidents et les entreprises sur le territoire de Preissac.

Je sais que Hydro-Québec a effectué des travaux assez importants au niveau de la végétation, mais il en reste encore à faire, c’est évident. Sur l’ensemble de nos citoyens et citoyennes, je pense qu’il y en a 80 ou 85 % qui possèdent une génératrice, pour en attendant que ça revienne quand les pannes s’étirent. J’ai aussi été interpellé par Thermodoor, qui fabrique des portes d’armoires à Preissac et qui a perdu beaucoup en raison d’une rupture de courant qui a duré trois heures en octobre. C’est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup , raconte Donald Rheault.

Des améliorations importantes

Chez Hydro-Québec, on assure que la qualité du réseau a été grandement améliorée depuis 2016 à Preissac, justement à la suite de plaintes de citoyens sur la qualité du service.

On a fait beaucoup d’améliorations techniques. On a triphasé le réseau sur une certaine longueur. On a ajouté des disjoncteurs, ce qui permet aux gens en amont d’une panne de ne pas la subir, donc de réduire le nombre de personnes touchées par une panne. On a aussi ajouté des équipements qui nous permettent de rétablir le courant à distance. Mais dans certains cas, il faut tout de même dépêcher une équipe pour trouver la panne dans un secteur boisé, ce qui ajoute au temps de réparation , explique Diane Guillemette, conseillère en relations avec le milieu chez Hydro-Québec.

L’un des enjeux en milieu boisé demeure le dégagement des lignes électriques, alors que les arbres qui entrent en contact avec le réseau sont responsables de 70 % des interruptions de courant. Là aussi, Hydro-Québec a beaucoup investi pour en faire davantage et plus souvent, selon Diane Guillemette.

On vient de terminer des travaux de maîtrise de la végétation. On a fait beaucoup de travaux dans ce secteur. On a également fait un programme particulier pour abattre des arbres dangereux. On avait identifié tous les secteurs où la végétation s’approchait du réseau, alors on a agi en prévention à ce niveau-là. S’il y a des secteurs encore sensibles, ce sera à vérifier. Mais on investit beaucoup dans notre réseau pour le rendre plus fiable, plus sécuritaire , assure la porte-parole d’Hydro-Québec.

Mme Guillemette invite aussi les gens qui ont subi des pertes ou des dommages en raison d’une panne d’électricité à communiquer avec leur assureur, puisque la société d’État ne peut être tenue responsable de telles pertes.