Montréal teste la performance de ses infrastructures végétalisées

L'objectif est de créer une pluie de récurrence 25 ans et de voir comment le système se comporte , indique Marie Duguay, cheffe d'équipe au Service de l'eau de la Ville de Montréal.

L'eau qui ruisselle des rues avoisinantes s'engouffre à grand débit dans le parc. C'est l'équivalent d'une pluie de 51 millimètres en trois heures, un peu comme l'averse torrentielle qui s'est abattue sur Montréal le 16 juin 2022.

Au centre de la place, un lac se forme autour des pierres décoratives. Par un système de canalisations dissimulées sous le sol de ciment, elle s'écoule dans des bassins végétalisés situés dans le pourtour. Là, elle s'accumule, mais finit par s'infiltrer dans le sol. Le test est réussi.

On veut voir différentes choses , explique Mme Duguay. Est-ce que l'eau rentre bien de la rue vers le parc? Est-ce que l'eau s'accumule, en combien de temps elle s'infiltre dans le sol?

Sensibilisation

L'exercice est aussi l'occasion de sensibiliser la population au fonctionnement d'une place résiliente, un type d'infrastructure encore peu fréquent dans la métropole.

On sait très bien que, de plus en plus, on a des précipitations plus abondantes , indique Lina Maria Giraldo, de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. On voulait montrer les différents aménagements qui sont possibles pour gérer les eaux de façon durable.

Les places résilientes, ou water squares, permettent en effet de détourner d'importantes quantités d'eau du réseau d'égouts municipal et d'éviter les surverses dans le fleuve lors de fortes pluies.

Ces ouvrages font partie des infrastructures végétalisées, qui se multiplient un peu partout au Québec. La fédération Québec Vert, qui regroupe l'industrie de l'horticulture ornementale, en a recensé plus de 500, dont environ la moitié à Montréal et en Montérégie.

Toutes les études le démontrent , affirme Luce Daignault, directrice générale de Québec Vert. En intégrant des végétaux, qui coûtent tellement moins cher, en faisant une noue à côté, vous n'avez plus besoin d'avoir une infrastructure grise aussi grosse. Ce sont vraiment des économies.

Le Québec a néanmoins tardé à adopter ce type d'infrastructures, comparativement à des régions comme Seattle et la Colombie-Britannique, reconnaît Mme Daignault.

Craintes et interrogations

Avancée de trottoir drainante, arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie Photo : Radio-Canada

La performance et le comportement de tels ouvrages, en hiver, a alimenté de nombreuses craintes, selon Sophie Duchesne, professeure-chercheuse à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS).

Il y a des gens qui se demandent, pour le déneigement, comment on va faire pour adapter nos opérations de déneigement avec toutes les saillies de trottoir. Ensuite, certains se demandent si l'hiver, lors des redoux et avec la glace, est-ce que ça va quand même fonctionner ou si ça va être bouché et on va avoir de l'eau qui va s'accumuler partout dans la rue?

Pour en avoir le cœur net, l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie a mandaté une firme d'urbanisme pour étudier le comportement hivernal des avancées de trottoir drainantes, construites par dizaines au cours des dernières années.

Certainement, on avait des préoccupations , reconnaît Carl Tremblay, ingénieur à l'arrondissement. L'idée aussi, c'est que ce concept de saillie végétalisée drainante est maintenant normalisé à la Ville de Montréal, et on voulait s'assurer que le concept répondait aux besoins.

Carl Tremblay, chargé de projet à l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie Photo : Radio-Canada

Les Ateliers Ublo ont étudié 24 avancées de trottoirs de l'arrondissement. Ces ouvrages sont en fait des élargissements de trottoirs où l'on retrouve de la terre et des végétaux. Un système amène l'eau de pluie qui ruisselle de la rue. Un puisard, situé parmi les végétaux, capte le trop-plein et l'envoie aux égouts si la terre est incapable d'absorber toute l'eau.

Conclusion : les ouvrages se comportent comme prévu, sans débordement observé. Ce sont plutôt les comportements humains qu'il faudrait adapter, indique l'urbanisme Pascale Rouillé, des Ateliers Ublo.

On a noté des accumulations de neige volontaires dans les ouvrages, ce qui a pour effet d'abîmer les végétaux et de compacter [la terre] qui permet la rétention des eaux de pluie , dit-il.

Recommandations

À éviter également : le dépôt de déchets dans les avancées de trottoir, car les résidus peuvent bloquer les puisards. Enfin, les équipes de déneigement devraient être mieux sensibilisées afin de protéger les installations.

Pascale Rouillé, urbaniste aux Ateliers Ublo Photo : Radio-Canada

Cette étude sur le comportement hivernal des avancées de trottoir drainantes pourrait rassurer les municipalités qui hésitent encore à construire de telles installations, selon Pascale Rouillé, urbaniste aux Ateliers Ublo.

Depuis que les premières pratiques ont émergé au Québec, dans les années 2008-2009, les craintes restent présentes malgré les études. Alors, de voir un arrondissement qui ajoute sa pierre à l'édifice, ça vient sécuriser beaucoup de monde , dit-elle.

Pour aider les municipalités à recourir aux infrastructures végétalisées, Québec a lancé cette année le programme OASIS, doté de 113,6 millions de dollars répartis sur cinq ans.

Luce Daignault, directrice de Québec Vert, craint toutefois que cette somme soit insuffisante, compte tenu du nombre de projets au Québec.