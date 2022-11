Réactions au départ de Dominique Anglade : peu de surprise, mais une décision hâtive

Des anciens députés du Parti libéral du Québec (PLQ) ne sont pas surpris de la décision de Dominique Anglade de démissionner de son poste de cheffe et de députée . L’ancienne ministre et députée libérale de Laviolette, Julie Boulet s’étonne toutefois qu’elle ait choisi de le faire aussi rapidement.

Elle est consciente que la situation était difficile pour la cheffe et qu’elle aurait dû surmonter plusieurs défis pour se rendre au vote de confiance. Mais elle croyait qu’elle irait jusqu’au bout de son engagement. C’est une femme intelligente, c’est une femme brillante qui a une bonne expérience sur le marché du travail. Je me disais que ç’aurait été intéressant si elle était demeurée, de voir comment elle était capable de se positionner par rapport à l'échiquier politique du Québec, par rapport aux grands enjeux.

En entrevue à l’émission En direct, l’ancienne députée convient que l’expulsion du caucus de la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols a été la cerise sur le sundae. Dans ce que je connais, normalement il n’y a pas de chicane à l’interne. Les gens discutent et même s'ils ont des points de vue divergents, ils s’affrontent en caucus et après tout le monde se rallie. On n’a pas l’habitude de se chicaner sur la place publique.

Pour l’ancienne députée du PLQ dans Trois-Rivières, Danielle Saint-Amant, c’était la chose à faire. Je pense qu’elle a pris la décision qu’il fallait qu’elle prenne à ce moment-ci. C’est surtout que les membres, les militants ne se sont pas reconnus, moi c’est beaucoup ce que les gens m’ont dit sur la rue. Moi je me promène à Trois-Rivières, évidemment les gens nous en parlent.

Elle s’est choisie

André Gabias, également ancien député dans Trois-Rivières, estime que cette décision était inévitable pour Dominique Anglade. Malheureusement pour le parti libéral je ne crois pas que ce soit la meilleure décision. Depuis 2018, je ne crois pas que le parti libéral ait fait le travail pour vraiment reconquérir. Je comprends qu’il y a les deux années de COVID qui n’ont pas rendu les choses faciles pour reprendre contact avec les militants. Il considère qu’il y a un sérieux travail de repositionnement à faire.

Julie Boulet abonde dans son sens. Elle s’est choisie, elle a choisi elle et sa famille d’abord et avant tout. Mais l’ancienne députée est consciente de tout le travail de reconstruction qui attend le parti.

Plusieurs noms circulent

Tout au long de la journée, de nombreux noms ont circulé comme potentiel successeur à Dominique Anglade. Parmi eux, celui du député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes qui avoue avoir entendu le téléphone sonner à plusieurs reprises depuis qu’il est devenu indépendant, mais sa priorité est de terminer son mandat fédéral. L’ancien maire de Drummondville, Alexandre Cusson fait savoir que ça ne l’intéresse tout simplement pas. François-Philippe Champagne a aussi été nommé. C’est toutefois Pierre Moreau qui a été le plus nommé au cours de la journée.

Le président de l’Association libérale de Trois-Rivières, Pierre Savard, confirme qu’il y a beaucoup de noms qui circulent, mais que personne n’est encore visé. C’est sûr que la personne qui va être là comme chef ou cheffe va être une personne qui aura une grande notoriété. Une personne qui a de la crédibilité, qui a du charisme, qui a des qualités de leadership, qui a des qualités de rassembleur, de rassembleuse. C’est ce que ça va nous prendre au sein du parti et qui croit fermement aux valeurs libérales.

De l’avis de plusieurs, ça risque d’être assez difficile de recruter des candidats. Au dire de Julie Boulet, le parti est au plus bas, un seul représentant de comté dans une région, ça va être excessivement difficile d’attirer une candidature de prestige dans le contexte actuel.Tous les noms [cités] vont-ils accepter de venir sauver un bateau qui pour l’instant prend l’eau?

Avec les information de Raphaëlle Drouin