Un club de eSport stimule le respect et la créativité dans une école secondaire de Regina

Ainsi par groupe de 20 personnes et parfois jusqu'à 40, ces élèves, après leur déjeuner, s'emparent des manettes de Nintendo Switch, et devant des ordinateurs commencent des parties de Super Smash Bros et Rocket League, et ce tous les jours.

L'activité permet aux joueurs de gérer le stress lié à une défaite, et de traiter les gens avec respect en ligne, selon le superviseur du club Dean Vendramin, qui est aussi enseignant dans cette école.

Il y a beaucoup plus de choses cachées derrière les jeux vidéo que le simple fait d'appuyer sur des boutons. Il y a beaucoup de stratégie, de jeu, d'esprit d'équipe. J'ai été entraîneur de football et je vois beaucoup de similitudes comme votre préparation de jeu, vos entraînements , a déclaré Dean Vendramin.

Ses élèves ont participé à des tournois locaux avec un autre lycée et ces parties ont été diffusées en direct sur des plateformes telles que Discord et Twitch.

Il y a aussi la camaraderie et le fait de faire partie d'un groupe que, malheureusement, certains enfants ne connaissent pas toujours à l'école , a-t-il ajouté.

Les élèves ont également participé à un récent tournoi national organisé par Esport Canada, affrontant des équipes de tout le pays.

Sans ce club, je ne pense pas que j'aurai été aussi ouverte aux autres. Pouvoir jouer à des jeux vidéo et faire des choses amusantes sans avoir à être athlétique ou autre, c'est génial , a affirmé une élève de 10e année, Annika Warren.

En 12e année, Zech Selinger est un des plus anciens membres du club. Il affirme que ces jeux forgent l'esprit de compétitivité.

Il faut de la dextérité, une réflexion rapide et de l'engagement. Le club m’a également donné envie d'étudier la conception de jeux vidéo après le lycée. J'ai déjà postulé dans quelques écoles et espère un jour concevoir des jeux pour Nintendo , a-t-il affirmé.

Directeur d'exploitation de SKL Esports, une société d'événements Esports basée en Saskatchewan, Blake Zanidean estime qu'une rencontre est prévue avec les éducateurs ce mois pour donner aux écoles plus de détails sur la possibilité d'intégrer les sports électroniques dans leurs programmes.

SKL Esports s'est également associé à la Ligue canadienne de football pour organiser un tournoi de sports électroniques lors de la Coupe Grey 2022 à Regina.

Plus de 200 joueurs professionnels devraient se disputer les prix de la compétition Super Smash Bros, qui sera diffusée en direct.

Avec les informations de Ethan Williams