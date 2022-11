Départ de Dominique Anglade : peu de surprise chez les libéraux gaspésiens et madelinots

Mme Anglade a annoncé lundi matin qu’elle abandonnait la chefferie du PLQ et qu’elle démissionnerait de son siège de députée de Saint-Henri–Sainte-Anne le 1er décembre prochain.

C’est une sage décision de Dominique Anglade d’annoncer maintenant son départ pour le bien du parti et surtout le bien de Madame Anglade , affirme Christian Cyr, qui était le candidat libéral dans Bonaventure aux élections du 3 octobre dernier.

« Elle avait de très bonnes idées, pour les régions notamment. C’est assurément dommage la tournure que ça a pris. » — Une citation de Christian Cyr, ancien candidat libéral dans Bonaventure

Si Mme Anglade avait continué dans ce poste dans le contexte actuel, le parcours aurait été très difficile , selon Gil Thériault, candidat libéral aux Îles-de-la-Madeleine lors de la dernière campagne.

C’est dommage parce que j’aimais bien Mme Anglade, parce que je trouvais ça intéressant d’avoir une femme issue de l’immigration comme cheffe de parti et c’était un nouveau souffle, une nouvelle vision , ajoute M. Thériault.

Michel Marin, candidat du PLQ dans Gaspé aux dernières élections, abonde dans le même sens que ses confrères.

C’est dommage parce que Mme Anglade était une bonne cheffe, une bonne leader, avec une bonne vision pour le parti, dit-il. J’étais très content de faire campagne à ses côtés.

Anglade désavantagée

Nicole Appleby, ancienne mairesse de New Richmond et militante libérale, n’est pas surprise non plus que Dominique Anglade quitte la vie politique.

Mme Appleby croit que Dominique Anglade a pris la bonne décision et qu’elle n’a pas pu faire toutes ses preuves dans le peu de temps qu’elle a occupé le poste de cheffe de parti.

C’est une femme qui est décidée, qui avait plein de potentiel et qui croyait en ses idées, alors que le Parti libéral n’était pas prêt nécessairement à la suivre dans l’orientation qu’elle avait prise , ajoute Mme Appleby.

Nicole Appleby pense également qu’en tant que femme et en tant que cheffe de parti, Mme Anglade n’aurait pas reçu le même traitement qu’un homme.

Quand le premier ministre recule sur certains projets, on en parle une journée et le lendemain c’est fini, mais quand Mme Anglade avait le malheur de reculer sur un dossier, et bien on en faisait un plat pendant des semaines , renchérit-elle.

« En politique, on a bien beau vouloir être paritaire, reste que c’est toujours un monde d’homme. » — Une citation de Nicole Appleby, ancienne mairesse de New Richmond et militante libérale

Un autre point soulevé par les personnes contactées est le contexte dans lequel Dominique Anglade est arrivée en poste à la chefferie du PLQ , en pleine pandémie, en mai 2020.

[Dominique Anglade] a évolué dans un contexte qui a probablement été l’un des plus difficiles au Parti libéral , affirme Gil Thériault.

Elle n’est vraiment pas arrivée au bon moment et, alors que tout le monde était confiné à la maison, on lui demandait de reconstruire le parti, ce qui était pratiquement mission impossible , ajoute Mme Appleby.

« Je ne mets pas les résultats des dernières élections sur la faute de Mme Anglade. » — Une citation de Nicole Appleby, ancienne mairesse de New Richmond et militante libérale

Croire au Parti libéral

Un chef par intérim devra maintenant être choisi afin de pourvoir le poste de chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, ce qui doit se faire rapidement en vue de la rentrée parlementaire le 29 novembre.

Gil Thériault dit ne pas avoir de préférence quant à la personne qui succédera à Mme Anglade, mais croit qu’une réflexion au sein du parti s’impose quant à son avenir.

J’espère simplement qu’il va y avoir un leader avec l’envergure nécessaire pour amorcer cette grande réflexion-là sur l’avenir du parti, confie M. Thériault. Je ne souhaite pas une refonte du parti, mais peut-être une réorientation du parti dans le contexte actuel.

« Il faut donner à nouveau la voix aux gens, comme moi, qui se reconnaissent bien dans le Parti libéral à l’échelle du Québec et continuer à avoir un parti dont ils sont fiers. » — Une citation de Gil Thériault, ancien candidat libéral aux Îles-de-la-Madeleine

Nicole Appleby, quant à elle, n’ose pas s’avancer sur cette question, mais croit tout de même qu’il y aura assez de candidats pour une vraie course à la chefferie du PLQ .

Le Parti libéral peut avoir des moments plus difficiles, mais il sait se reprendre et maintenant je crois que le timing est là pour qu’on donne un coup de barre et qu’on redonne au Parti libéral la vigueur qu’il a déjà eue , déclare Mme Appleby.

Michel Marin et Christian Cyr, pour leur part, disent également ne pas avoir de préférence pour la succession à la chefferie du Parti libéral du Québec.