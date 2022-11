Procès Laframboise : l’ex-épouse de l’accusé témoigne

Une nouvelle étape est donc franchie dans le procès devant juge et jury de Daniel Laframboise, visé par six chefs d’accusation envers trois présumées victimes, dont des accusations d’agression sexuelle et d’agression sexuelle ayant causé des lésions.

L'interrogatoire de Mme Rapattoni par la Couronne, amorcé lundi matin, a duré un peu moins d’une journée. Elle sera contre-interrogée par la défense prochainement.

Il y a deux chefs d’accusation contre Laframboise concernant chacune des trois victimes alléguées, dont Johanie Bellemare St-Georges, qui a elle-même témoigné. La femme de 38 ans a demandé la levée de l’ordonnance de non-publication qui protégeait son identité.

Sandra Rapattoni et Daniel Laframboise ont été mariés pendant plus de 25 ans, jusqu’en 2018, année de leur arrestation.

Initialement visée par sept chefs d’accusation, Mme Rapattoni a vu ceux-ci être abandonnés en octobre 2019. Son avocate plaidait à l’époque qu’elle était d’abord une victime de Daniel Laframboise et non sa complice.

Elle n’existe pas

Sandra Rapattoni n’a pas seulement abordé ses rapports et ceux de son ex-mari avec Johanie Bellemare St-Georges, leur ancienne pensionnaire. Elle a aussi lu aux jurés plusieurs courriels que lui aurait envoyés une dénommée Marie-Claude Bégin, décrite comme une shaman .

Mme Rapattoni croit que cette femme, qu’elle n’a jamais rencontrée et avec qui elle a correspondu par courriels pendant plus de dix ans, n’a jamais réellement existé.

C’est ce qu’elle a déclaré, en pleurs, à la fin de son témoignage, semblant regretter d’avoir cru si longtemps à son existence. Elle n’existe pas , a-t-elle fini par lâcher, en sanglots.

Rappelons que la Couronne a affirmé, lors de la présentation de sa théorie de cause au premier jour du procès, que Daniel Laframboise avait manipulé les plaignantes de différentes façons, dont « l’envoi de milliers de courriels provenant de fausses identités ».

Mme Rapattoni, pourquoi demandez-vous [par courriel] la permission à Marie-Claude Bégin de pouvoir dire à Daniel Laframboise que son cousin vous rendra visite? , a demandé l’une des procureures de la Couronne, Me Andrée-Anne Gagnon.

Je demandais pratiquement tout à Marie-Claude Bégin, car j’avais toujours peur de me tromper ou de ne pas faire la bonne affaire , a répondu la témoin, qui pouvait échanger entre 15 et 30 courriels par jour avec la personne qui administrait le compte de Marie-Claude Bégin.

Chamanisme et énergie

Toujours par courriel, la personne derrière le compte de Marie-Claude Bégin aurait notamment laissé présager à Sandra Rapattoni que son époux deviendrait le maître de Johanie Bellemare St-Georges dans le cadre d’une relation de bondage, de discipline, de domination, de soumission et de sadomasochisme (BDSM).

Elle aurait finalement accepté, malgré ses réticences. Le courriel disait que c’était important d’être ouverte pour le bien-être de mon fils, de Daniel, de ma sœur, de tout le monde. C’était une question d’énergie , a-t-elle mentionné avant de faire allusion plus loin au travail spirituel et à la mission dévolue à Mme Bellemare St-Georges dans le cadre de sa soumission .

Sandra Rapattoni a soutenu que son ex-époux a été le premier à lui parler de Marie-Claude Bégin. Elle a commencé à recevoir des courriels signés par cette dernière en 2005. Elle a reçu les derniers courriels de Marie-Claude Bégin en juillet 2018, la veille de son arrestation et de celle de Daniel Laframboise.

Sandra Rapattoni assure avoir été impressionnée au début par les compétences affichées de la présumée Marie-Claude Bégin dans les domaines du chamanisme et de la spiritualité.