Des adeptes de Twitter à la recherche d’alternatives

Depuis l'acquisition par Elon Musk de Twitter, des adeptes du réseau social, qui manifestent du mécontentement et de l'inquiétude face aux mesures annoncées par son nouveau patron, ont décidé de migrer vers d'autres plateformes.

De l'indignation face au plan de licenciement massif au sein du groupe aux craintes d'une déferlante de discours extrémistes, en passant par l'opposition au modèle d'abonnement payant voulu par M. Musk, les motifs de récrimination sont nombreux.

Où fuient les personnes déçues par Twitter? Quelle est l'ampleur de leur exode?

Inconnu du grand public il y a encore quelques jours, Mastodon connaît un pic de popularité chez les internautes qui se soucient de l'avenir de Twitter.

Créé en 2016 par le développeur allemand Eugen Rochko, le site se présente comme un réseau social décentralisé et libre d’accès [open source] sans la moindre publicité.

Concrètement, il permet à chaque personne abonnée de rejoindre, en fonction de ses centres d'intérêt, la communauté de son choix, celle-ci établissant son propre règlement.

Un concept encore en rodage

Mastodon, qui s'enorgueillit de n'être pas à vendre , consiste donc en un réseau de milliers de serveurs indépendants, aussi appelés instances. Les membres peuvent interagir à condition que les règles de modération de leurs serveurs respectifs soient compatibles.

Sur son compte personnel, M. Rochko affirme que Mastodon a atteint lundi plus d'un million d’abonnements mensuels actifs grâce à l'ajout de 1124 serveurs et près de 490 000 nouveaux utilisateurs et utilisatrices depuis le 27 octobre, date du rachat effectif de Twitter par Elon Musk.

Plusieurs personnes tentées par l'expérience se disent toutefois rebutées par l'aspect peu intuitif de la plateforme, soulignant notamment la difficulté de créer un compte.

D'autres regrettent que la modération de contenus soit laissée à la seule appréciation des comités d’administration de groupes, pointant du doigt les risques de décisions arbitraires.

D'autres plateformes potentiellement attractives pour ceux et celles qui veulent quitter Twitter sont encore en phase de développement.

L’appel du cofondateur de Twitter

C'est le cas de Bluesky, le nouveau projet du cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, qui a revendiqué fin octobre l'inscription sur liste d'attente de 30 000 personnes en 48 heures, ou de Cohost, qui promet que les données personnelles ne seront jamais vendues.

Des plateformes déjà établies, comme le site de microblogage Tumblr ou l'application de conversations audio Clubhouse, ont elles connu un regain de popularité dans les discussions en ligne.

Quelques autres jeunes pousses suscitent aussi la curiosité des internautes, dont les réseaux Counter Social et Tribel Social.

Des réseaux comme Gab, Parler ou Truth Social – la plateforme lancée par Donald Trump – se présentaient comme des alternatives conservatrices à Twitter avant même son rachat par Elon Musk.

Les abonnements en hausse, clame Musk

Pour l'heure, rien n'indique que ces alternatives à Twitter soient en mesure de concurrencer et encore moins de dépasser le réseau à l'oiseau bleu, qui comptait près de 238 millions d’abonnements quotidiens actifs fin juin.

Dans un tweet publié dimanche, Elon Musk a même assuré que le nombre d'utilisateurs et d’utilisatrices de Twitter a considérablement augmenté dans le monde depuis l'annonce de l'accord de rachat, sans fournir de données chiffrées.

Et ce sont les premiers jours , a poursuivi l'entrepreneur milliardaire. Comme Twitter va devenir de loin la source de vérité la plus fiable, il va être indispensable .

Reste à savoir si les personnalités les plus en vue de Twitter vont continuer d'y être actives ou si elles vont privilégier leur présence sur des plateformes à l'audience bien plus large comme Facebook, Instagram ou TikTok.