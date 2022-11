Un projet de 55 M$ pour traiter les eaux usées de Magog

La Ville de Magog a fait connaître, lundi, le projet le plus ambitieux et le plus coûteux de son histoire. Au cours des trois prochaines années, 55 millions de dollars seront investis pour moderniser la station d'épuration de Magog et y acheminer les eaux usées du secteur Omerville.

La Ville de Magog assure que ce projet était nécessaire pour augmenter la capacité de traitement des eaux usées pour les trente prochaines années, et ainsi permettre à la Ville de se développer.

La mairesse de Magog, Nathalie Pelletier, rappelle que les deux usines d'épuration d'eau de Magog ont atteint leur pleine capacité. Ce fut le cas d'abord, en 2006, au secteur d'Omerville, puis tout récemment, à l'usine sur la rue Hatley.

Le développement de ce secteur était sur la glace. On était correct jusqu'à tout dernièrement, mais maintenant elle a été atteinte, ce qui fait en sorte que la Ville de Magog cessait de pouvoir se développer si on n'investissait pas , explique la mairesse.

Dix piscines olympiques

Lorsque les quatre étapes des travaux seront complétées, l'usine de la rue Hatley pourra traiter l'équivalent de 10 piscines olympiques d'eau usée par jour, plutôt que six, et l'usine d'épuration du secteur Omerville ne sera plus en fonction.

De plus, la coordonnatrice de la division de la gestion des eaux, Mylène Benoit, affirme que l'eau sera mieux traitée. Le réacteur biologique devrait être amélioré et un troisième décanteur serait ajouté.

On va ajouter une désinfection aux rayons UV avant le retour à la rivière, explique Mylène Benoit. Après le projet, l'eau qui va sortir de l'usine d'épuration va être d'une meilleure qu'à l'heure actuelle.

Financement et appels d'offres

Pour réaliser ces travaux, le gouvernement du Québec a déjà offert un montant d'un peu plus de sept millions de dollars.

Plusieurs contrats n'ont toujours pas été octroyés, affirme le député d'Orford, Gilles Bélanger, qui s'implique dans le projet. Il y a des appels d'offres qui sont évalués. On est en discussion actuellement pour les autres étapes.

Le conseil municipal de Magog organisera une séance d'information à l'hiver 2023.

Travaux en quatre étapes

D'abord, dès l'hiver 2023, les équipements désuets de la station d'épuration de Magog seront remplacés. Le contrat de 10 M$ pour cette première phase des travaux a d'ailleurs déjà été octroyé à l'entrepreneur général Allen Construction inc.

Les trois autres étapes des travaux seront réalisées au cours du printemps 2023.

Premièrement, la Ville augmentera la capacité de traitement de l'usine de Magog, pour accueillir près de deux fois plus d'eau usée.

Deuxièmement, la Ville réacheminera les eaux usées du secteur Omerville vers la station rénovée de Magog. Une nouvelle conduite sera installée entre la rue Saint-Jacques Est et la rue Bisaillon. Cette conduite sera raccordée au réseau existant et les équipements des postes de pompage du boulevard Poirier et de la rue Prospect seront remplacés pour y permettre l'arrivée d'un plus grand volume d'eau.

Finalement, la Ville profitera de ces travaux pour réaménager la rue Saint-Patrice. En plus de remplacer la conduite d'eau potable, la piste cyclable et le trottoir seront élargis, alors que la voie automobile sera réduite.

Avec les informations de Guylaine Charette