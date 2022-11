Une loi au Manitoba permet de savoir si un partenaire a été accusé de violence conjugale

Cette loi  (Nouvelle fenêtre) permet aux gens de savoir si leur conjoint a des antécédents d'abus sexuels ou de violence, même si certaines informations sont normalement considérées comme personnelles et non accessibles au public dans les dossiers judiciaires.

« La Loi permet à toute personne qui estime être susceptible de subir de la violence de la part d'un partenaire intime, actuel ou ancien, de demander des renseignements concernant le risque que pose son partenaire pour elle ou pour son enfant. » — Une citation de selon le texte de Loi par la province du Manitoba

Les personnes concernées peuvent faire cette demande en leur nom ou pour une autre personne auprès d’un service de police, qui examinera leur demande.

Par la suite, les services de police concernés effectuent une évaluation afin de communiquer ou non les renseignements concernant le risque de violence. Les renseignements reçus sont confidentiels.

Une loi pour libérer la parole, selon l’organisme ChezRachel

La directrice générale de l’organisme ChezRachel, Sonia Grmela, estime que cette loi est un dispositif rassurant, car auparavant, les victimes n'avaient pas moyen de savoir ces renseignements .

Sonia Grmela, directrice générale à ChezRachel, espère que cette loi permette aux victimes de mesurer les risques, afin de mieux se protéger. Photo : Radio-Canada

ChezRachel estime que cette loi sera utile pour mieux accompagner les personnes dans le besoin.

Plus on a accès à de l’information, plus on est en mesure de demander de l’aide, surtout pour les femmes qui sont dans l’incertitude et ne savent pas si elles doivent agir ou non, explique une conseillère pour l'organisme, Sylvie Fuamba.

La conseillère explique que cette loi est un prétexte pour dialoguer sur ces sujets.

« Avant, parler des violences conjugales était tabou, maintenant on sait que toute la société, la police est impliquée : cela pose un cadre sécurisant pour en parler avec plus de liberté. » — Une citation de Sylvie Fuamba, conseillère à ChezRachel

De son côté, la fondatrice de l’organisme Briser le silence entourant la violence conjugale, Zita Somakoko, trouve que cette loi est un pas plus près de la sécurité, non pas seulement pour les personnes concernées, mais aussi pour toute la société, qui saura a quoi s’attendre .

Une loi insuffisante pour garantir la sécurité des personnes

Si Zita Somakoko se réjouit de ce projet de loi, elle en souligne cependant quelques failles. Elle explique par exemple que si cette demande de renseignements se base sur le casier judiciaire des personnes, certains cas ne pourront pas être traités.

La fondatrice de l’organisme Briser le silence entourant la violence conjugale, Zita Somakoko. Photo : Radio-Canada / Gilbert Rowan

Il y a des hommes qui ont des passés cachés violents et n’ont aucun casier judiciaire, c'est plus compliqué à prévenir, relève-t-elle.

Selon elle, la demande de renseignements n’est pas un compte rendu, ni un témoignage, ni une plainte : que peuvent faire les personnes avec ces informations?

Le criminologue Jean-Claude Berheim n’est pas convaincu par cette loi, qui permet certes d’évaluer le danger, mais ne le règle pas .

« On demande à la police de faire des évaluations pour traiter des problèmes sociaux, car au moment où l'on examine les situations, ce sont des cas criminels potentiels. » — Une citation de Jean-Claude Berheim, criminologue

Jean-Claude Berheim souligne également que ces demandes d’informations ralentissent l’appareil policier. Les demandes de traitement des dossiers font parfois l’objet de délais d’attente.

Le Manitoba est la 3e province au Canada à adopter ce type de loi, après la Saskatchewan et l’Alberta.

La loi est semblable à la loi de Clare, adoptée pour la première fois au Royaume-Uni, où une femme nommée Clare Wood avait été tuée par son conjoint. La Saskatchewan et l'Alberta ont adopté des lois similaires.

Le criminologue souligne que si ces lois ont été adoptées dans les prairies, cela s’explique en raison du taux de crimes élevé.

Les gouvernements ont plusieurs manières de traiter une réalité sociale, dans le cas des prairies, adopter ces projets de loi est un moyen de prouver qu’ils agissent pour lutter contre la criminalité, selon lui.