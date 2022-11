Transferts en santé : pas de conditions disent les ministres Girard et Bethlenfalvy

Les ministres des Finances des deux provinces les plus populeuses du Canada souhaitent qu’une entente pour augmenter les transferts en santé soit conclue avant le prochain budget fédéral, et ce, sans conditions.

Un contraste net avec les propos du ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, qui affirmait lundi être prêt à augmenter la contribution d'Ottawa, mais à certaines conditions.

En entrevue avec Radio-Canada, lundi, dans les bureaux du Conseil du Trésor de l’Ontario, Éric Girard et Peter Bethlenfalvy ont affirmé que leurs demandes sont légitimes .

Le front commun des homologues québécois et ontarien survient également à la suite de révélations dans le Toronto Star, selon lesquelles Justin Trudeau serait prêt à écarter certaines provinces récalcitrantes si les négociations n’aboutissent pas.

Appelés à réagir à ces propos, les ministres sont demeurés prudents.

Je pense que le temps est venu pour moins parler et agir , a dit Éric Girard. Nous, on sait exactement où on s’en va.

Je suis optimiste. Je crois que le gouvernement va s'asseoir à la table. Mais nous ne pouvons pas attendre , a renchéri le ministre Bethlenfalvy, qui souligne que les deux provinces ont déjà lancé des réformes du système de santé.

Les ministres ont expliqué avoir été déçus, bien que peu surpris, de l’absence d’engagement sur les transferts en santé dans l’énoncé économique présenté la semaine dernière par Chrystia Freeland.

Mme Freeland voulait un minibudget plus conservateur et plus responsable. Chaque chose au bon moment. On croit que le prochain budget serait le moment idéal , a dit ministre des Finances du Québec.

«Notre économie ralentit», a déclaré la ministre des Finances et vice-première ministre, Chrystia Freeland, en présentant son énoncé économique de l'automne, à la Chambre des communes. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

L'écart de richesse entre l’Ontario et le Québec

Éric Girard et Peter Bethlenfalvy, dont les deux provinces ont affiché des surplus budgétaires récemment après avoir prévu des déficits, veulent mettre en place des mesures pour combattre les effets de l’inflation dans leurs propres minibudgets à venir.

La mise à jour économique de l’Ontario est prévue pour le 14 novembre, alors que celle du Québec devrait être présentée plus tard.

Comme promis en campagne électorale, Québec prévoit expédier un chèque de 600 $ aux personnes ayant un revenu inférieur à 50 000 $ et de 400 $ à celles qui gagnent entre 50 000 $ et 100 000 $.

Est-ce que les Ontariens peuvent aussi espérer un chèque à temps pour Noël? M. Bethlenfalvy a esquivé la question en riant, tout en laissant entendre que des options étaient à l’étude.

Nous avons été élus avec un plan pour bâtir l’Ontario et la mise à jour économique poursuivra dans cette veine avec des investissements en santé, en transport en commun, pour le Cercle de feu. Mais aussi, des mesures ciblées pour aider les plus vulnérables.

L’économie ontarienne, croit-il, a les reins assez solides pour pallier un ralentissement économique dans les prochains mois, peu importe sa gravité.

D’ailleurs, le Québec est-il en voie de combler l’écart de richesse avec l’Ontario, un objectif cher au gouvernement Legault?

Il faut d’abord donner le crédit à l'Ontario, qui a mieux performé que le Québec, au niveau de la productivité, principalement, pour aussi loin que nous avons des données statistiques , a répondu Éric Girard.