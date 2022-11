Étude du budget à Gatineau : la Ville anticipe une hausse des taxes pour l’année à venir

La Ville de Gatineau anticipe une hausse des taxes pour l’année à venir. Les contribuables devraient faire face à une augmentation de 2,9 % selon la révision de la tarification incluse dans la proposition budgétaire 2023 du conseil municipal. L'augmentation pourrait être de 3,9 % pour le secteur non résidentiel.

La Ville dispose d’un budget de 744,2 millions de dollars pour l’année 2023. Reste à déterminer quel pourcentage de ces fonds allouer aux différents secteurs d’activité de la municipalité.

Équilibre , prudence , et inflation ont été les maîtres mots en cette première journée d’étude du budget.

« On cherche dans ce budget à trouver un équilibre entre l’inflation qui nous frappe et un besoin citoyen très grand sur les services de base. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Il n’est pas question de « choc violent sur plusieurs années », rassure la mairesse France Bélisle (archives). Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Le taux d’inflation dans la région d'Ottawa-Gatineau est à 3,75 % , a souligné la mairesse de Gatineau France Bélisle. Donc à 2,9 %, ça nous permet de maintenir un niveau de service et de faire des investissements judicieux , justifie-t-elle. Il faut se donner les moyens pour atteindre les objectifs.

Il n’est pas question de choc violent sur plusieurs années , a rassuré Mme Bélisle. Il suffit de se rattraper sur le marché, a-t-elle expliqué.

Équilibre budgétaire

Le budget 2023 doit être représentatif des attentes et besoins des citoyens, estime la mairesse.

Personne n'aime voir ses taxes augmenter, la mairesse en est consciente , reconnaît-elle. Personne n’aime payer plus cher, moi mon brocoli à huit [dollars] ça ne me fait pas plaisir non plus.

« Je sais que cette semaine sera difficile. Le volume est grand. Il y a des discussions importantes à venir. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Des sacrifices s’imposent, selon elle, pour parvenir à atteindre un équilibre budgétaire. La Ville de Gatineau comparativement à d’autres villes au Québec, à d’autres agglomérations canadiennes et à sa voisine Ottawa est en deçà du marché depuis plusieurs années , a rappelé Mme Bélisle. Alors dans le contexte du [secteur] commercial, on est en train de faire une mise à niveau.

Bien que les débats qui auront lieu tout au long de la semaine pourraient changer la donne, pour l’instant, le conseil municipal propose, entre autres, d’allouer 124,8 millions de dollars du budget 2023 aux travaux publics, soit 16,8 % du budget total.

Les élus souhaitent aussi octroyer 34,7 millions $ en urbanisme et infrastructures, 57,3 millions $ en environnement, 78,8 millions $ en transport en commun et 51 millions $ pour les secteurs des loisirs, sports, du développement des communautés et des arts, cultures et lettres.

Premier anniversaire

En plus d'amorcer la semaine d’étude du budget, le conseil municipal célébrait son anniversaire d’un an, lundi.

2022 a été une année de diagnostic , fait état la mairesse. 2023, je l’espère, sera une année où on se donne des ambitions, mais aussi une vision de dix ans pour notre ville.

On est déjà mieux outillés que l’an dernier. Ce conseil n’a jamais voté autant d’argent pour faire du rattrapage , souligne-t-elle.

France Bélisle a l’intention de faire avancer de grands projets d’infrastructures en 2023.

En plus d'amorcer la semaine d’étude du budget, le conseil municipal de la Ville de Gatineau célébrait son anniversaire d’un an, lundi (archives). Photo : Courtoisie : Ville de Gatineau

Elle compte notamment s’attaquer à l'avancement du projet du complexe multisport dans l’ouest, le prolongement du Rapibus dans l’est, le tramway, le nouveau Centre de congrès, en plus de développer un plan d’infrastructures communautaires et récréatives qui est ambitieux.

On avait tous et toutes des a priori, on a fait des validations, des constats dans différents champs d’activités , se rappelle-t-elle en faisant le bilan de l’année 2022. Maintenant, c’est l’heure des mises à niveau, de s’appuyer sur un plan financier à long terme pour prendre des décisions éclairées pour l'avenir.

Ainsi, Mme Bélisle souhaite que l’année 2023 soit productive. Il faut continuer à augmenter notre agilité, notre flexibilité, notre transparence, notre façon de gérer et de collaborer.

Investissements judicieux

Le conseiller du district de Hull-Wright, membre d'Action Gatineau, Steve Moran, ne désapprouve pas les dépenses incluses dans le budget 2023. Il souhaite toutefois que celles-ci soient allouées de manière judicieuse.

On dépense beaucoup dans l’asphalte, dans l’essence, mais la réalité, dans une crise climatique, c’est qu’il faut absolument investir dans du transport en commun, dans les moyens de transport durables , dit-il.

Le conseiller du district de Hull-Wright, Steve Moran, ne désapprouve pas les dépenses incluses dans le budget 2023 (archives). Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Il constate que la hausse des taxes est bien plus élevée que ce que Mme Bélisle avait promis en campagne électorale. C’est également au-delà de ce qui avait été mis de l’avant lors de l’élaboration du budget 2022.

C’est loin de ce qu’ils avaient proposé en campagne, mais en même temps on connaît les besoins donc je trouve que ça ressemble pas mal à ce qui avait été fait par les années précédentes aussi , partage le conseiller.

Il reconnaît que la période d’inflation rend la partie beaucoup plus corsée pour la municipalité.

Ça met une pression sur la hausse de tous les coûts , concède-t-il.

Demandes des élus

Les élus pouvaient formuler des demandes propres à leur district en vue de l’élaboration du budget. Au total, 76 requêtes ont été présentées, lundi, devant le conseil municipal.

La création de différentes commissions sur les transports ou l’environnement ont notamment fait surface.

Des 76 demandes des élus, la très grande majorité de ces demandes figurait déjà dans un plan , remarque la mairesse, qui a d’ailleurs exprimé le souhait d’abolir le système de demandes des élus. Moi j’en tire deux conclusions : les élus ont besoin de mieux comprendre quels sont les plans en cours et comment leurs demandes et les préoccupations des citoyens peuvent s’intégrer dans des plans qui sont déjà en chantier dans la Ville de Gatineau.

Je reconnais le besoin des élus et des conseillers de faire valoir des éléments , poursuit Mme Bélisle. Ils ne veulent pas que leur mandat de quatre ans soit futile, ils veulent être dans l’action, ils ont pris des engagements et ça, je le comprends.

Caroline Murray est conseillère municipale dans le district de Deschênes (archives). Photo : Radio-Canada

Elle propose donc de raffiner le processus. L’engagement que je prends ce n'est pas de leur enlever une voix ou une tribune, au contraire, c’est de parfaire ce qui est actuellement en place. Ça pour moi c’est très clair.

N’en reste que certains élus craignent d’être muselés.

S’il y a 76 demandes, c'est la preuve qu'il y a un besoin , plaide la conseillère municipale du district de Deschênes, Caroline Murray. Il y a des choses qui ne sont pas réalisées dans nos districts respectifs et on a besoin de canaux pour faire cheminer ça.

Elle espère que sa voix sera entendue et que le système sera bonifié, plutôt qu’éliminé.

Si on enlève ce canal-là, les problèmes vont demeurer , croit-elle. C’est vraiment des demandes concrètes qui arrivent du terrain, ce sont les demandes directes des citoyens.

« On ne parle pas de demandes farfelues. On l’a vu, ce sont des demandes qui, au jour le jour, affectent la vie des citoyens. On est la voix de notre district. Pour moi ce processus-là est important. » — Une citation de Caroline Murray, conseillère municipale du district de Deschênes

Au menu pour les jours à venir figurent notamment l’amélioration des services, le plan de diversité et inclusion, la charte de la biodiversité, le plan de gestion des eaux, en plus d’un suivi des demandes d’étude du budget.

La semaine se conclura avec l’élaboration des recommandations finales du budget 2023.

Un vote indicatif se tiendra vendredi en prévision du vote qui aura lieu le 6 décembre. Si jamais le budget est rejeté le 6 décembre, on retourne à la case départ , rappelle le conseiller municipal du district du Versant, Daniel Champagne. C’est pour ça que c’est important d’avoir un vote indicatif, de faire les débats cette semaine.

Avec les informations de Nathalie Tremblay