Une nouvelle application mobile pour encourager l’achat local à Sudbury

Le principe de l’application est simple : l’utilisateur indique la région où il se trouve et le produit désiré. Il est ensuite redirigé vers plusieurs commerces locaux qui vendent soit le même produit ou un produit équivalent.

Après North Bay, l’entreprise sociale One Red Maple débarque à Sudbury, dans l’intention d’y encourager l’achat local, selon son vice-président Mike Savatovsky.

C’est de vraiment donner aux petites et moyennes entreprises les outils pour pouvoir faire concurrence avec Amazon et Walmart , note-t-il.

One Red Maple offre aussi une version qu’on peut télécharger sur un ordinateur. Lorsqu’un individu effectue un achat en ligne, son navigateur lui propose, juste avant le paiement, des commerces locaux où il peut se procurer un produit similaire.

Environ 10 % des résidents de North Bay ont déjà téléchargé l’application, qui existe depuis un peu moins d’une année, fait savoir M. Savatovsky.

Le président de la Chambre de commerce du Grand Sudbury Anthony Daniels, l'agente de développement d'affaires de la Ville du Grand Sudbury Josée Pharand et le président et fondateur de One Red Maple Mark Sherry ont assisté au lancement de l'application One Red Maple à Sudbury le jeudi 3 novembre. Photo : Fournie par One Red Maple

Un outil bénéfique, espèrent des commerçants

Le directeur général de l’Association des commerçants du centre-ville de Sudbury, Kyle Marcus, estime qu’ il est merveilleux d’avoir enfin une application qui priorise l’achat local .

Surtout, au centre-ville, nous avons tous des produits très spécialisés que nous bonifions avec des choses que tout le monde recherche. L’application nous donne une plus grande visibilité , affirme-t-il.

« Quand on achète en ligne, l’argent qu’on dépense quitte et ne revient pas. Mais quand on achète quelque chose chez un commerçant local, ce dernier va lui-même faire des achats [...], il soutient financièrement des équipes sportives. Cet argent circule dans notre communauté. » — Une citation de Kyle Marcus, directeur général de l’Association des commerçants du centre-ville de Sudbury

Mike Savatovsky abonde dans le même sens. L'arrivée d'une plateforme comme celle de One Red Maple pourrait servir d’incitatif pour les citoyens à poser un geste qu’ils veulent déjà poser.

Il faut simplement leur en donner le choix, faciliter leur vie et leur fournir une technologie facile à utiliser et qui fait du bon travail , note-t-il.

« Si je peux changer mes habitudes et que je fais même 10 % de tous mes achats chez des détaillants locaux, c’est certain qu’il y aura un impact économique local qu’on peut voir. Je pense que les gens ont bien compris que c’est vraiment important de soutenir la communauté où on vit. » — Une citation de Mike Satavosky, vice-président de One Red Maple

Une pérennité pas toujours facile à assurer

Plusieurs outils similaires à ceux de One Red Maple ont été lancés au cours des dernières années, mais avec un succès mitigé.

En 2020, par exemple, le portail Shop Local North voyait le jour, avec pour mission d’aider des entreprises du Nord de l’Ontario à accroître leurs ventes en ligne.

La plateforme est toutefois désactivée depuis environ un mois.

Son concepteur Andy Deschamps explique qu’avec la levée progressive des restrictions sanitaires et le retour aux activités normales des commerces, les commerçants n’avaient pas assez de ressources pour garder les produits à jour [sur leur site web] .

« Donc si les produits ne sont plus à jour, il y a des acheteurs qui n’achètent plus. Donc, c’était ça un peu le défi. On est en train de réorganiser la plateforme pour faciliter la tâche aux commerçants. » — Une citation de Andy Deschamps, concepteur de la plateforme Shop Local North

Sur Shop Local North, chaque entreprise participante pouvait aménager un magasin en ligne moyennant des frais d’inscription.

M. Deschamps espère que la plateforme pourra être réactivée au début de 2023.

Mike Savatovsky estime pour sa part que la technologie de One Red Maple est plus efficace et qu’elle est moins exigeante pour les commerçants. Ces derniers n’ont rien d’autre à faire qu’à garder leur site web à jour.

Pour l’instant, One Red Maple ne leur fait pas payer de frais.

Nous sommes en train de créer la première base de données complète de produits locaux. La technologie nous permet de rassembler toute l’information de tout l’inventaire dans tous les magasins locaux dans la ville. Ça, c’est différent de ceux qui ont tenté de faire la même chose , explique-t-il.

Avec le temps, One Red Maple compte s'établir dans toute la province.