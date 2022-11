Le syndicat de retour aux négociations sur un pied d’égalité, selon des experts

Le gouvernement n’avait pas mesuré l’ampleur de ce qu’il faisait , explique le professeur de gestion à l’Université Laurentienne, Louis Durand. Dans le fond, c’est presque nier le droit à la négociation et le droit de grève.

Il se réjouit de l'abrogation à venir de la loi spéciale qui interdisait le débrayage et imposait un contrat de travail aux employés de soutien de l'éducation.

Le premier ministre Doug Ford en point de presse ce matin. Photo : Radio-Canada

L’expert raconte que le gouvernement a déjà invoqué des lois à deux reprises dans les dix dernières années dans le but d’imposer des conventions collectives à des syndicats. Dans les deux cas, les syndicats ont contesté en vertu de la Charte des droits et libertés , dit-il.

M. Durand croit donc que le gouvernement Ford cherchait cette fois-ci à éviter de possibles contestations, mais qu’il est allé tellement rapidement et de façon tellement agressive que ça ne fait que mettre l’huile sur le feu .

« C’était clair que le mouvement syndical ne pouvait pas laisser passer une telle chose. » — Une citation de Louis Durand, professeur de gestion à l’Université Laurentienne

Selon lui, l’utilisation de cette loi spéciale dans le cadre des négociations avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) démontrait clairement que le gouvernement se dirigeait vers une bataille incroyable pour les prochains mois avec tous les mouvements, tous les syndicats, dans le secteur de l’éducation et éventuellement dans d’autres secteurs aussi .

Il croit donc que cette volte-face met à l’avant-plan l’idée qu’il y a bel et bien une Loi sur les relations de travail qu’il faut prendre en compte lors des négociations qui peuvent, malgré tout, être difficiles .

L’employeur doit négocier, rappelle-t-il. À un certain moment, les partis n’arrivent pas à s'entendre, mais on essaie d’abord de négocier et on laisse les partis négocier et on essaie de trouver une entente.

Le gouvernement est responsable de l'application de la Loi sur les relations de travail et il doit en quelque sorte donner l'exemple , ajoute-t-il.

De son côté, l’avocat en droit du travail, Rich Appiah, croit que les Progressistes-conservateurs réfléchiront désormais à deux fois avant d’adopter ce genre d'approche lors de prochaines négociations.

L’avocat estime par ailleurs que cette volte-face aurait des répercussions sur les négociations entre les syndicats et les autres provinces du pays également.