Une vague de froid intense attendue en Colombie-Britannique

Des avertissements de poussées d'air arctique sont en vigueur pour la côte nord et la côte centrale de la Colombie-Britannique, alors que des chutes de neige sont attendues dans plusieurs régions de l’ouest et du sud de la province, selon Environnement Canada.

Les secteurs de Kitimat, de Stewart et de Terrace seront touchés par des rafales pouvant aller jusqu’à 60 km/h et un refroidissement éolien de -20. Celui-ci devrait durer jusqu’à mercredi.

Environnement Canada recommande d’ailleurs d'enfiler des tuques, des foulards et des mitaines afin d'éviter d’exposer la peau à cette vague d’air arctique.

Pendant ce temps, des alertes de neige sont en vigueur pour le sud de la province, la région des Kootenay et la côte est de l’île de Vancouver.

Les températures seront sous les normales saisonnières pour la majorité des régions de la Colombie-Britannique , explique la météorologue Alyssa Charbonneau, en indiquant que les secteurs visés par l’avertissement peuvent s’attendre à recevoir jusqu’à 15 centimètres de neige.

Elle ajoute que la neige devrait cesser au cours de l’après-midi de lundi et que le mercure devrait monter à compter de mercredi avant qu’un deuxième front froid ne se présente, la semaine prochaine.

Prudence lors des déplacements

Les automobilistes s’aventurant sur l’autoroute Coquihalla, entre Merrit et Kamloops, doivent faire preuve de prudence parce que la visibilité est réduite en raison de chutes de neige importantes et de poudrerie.

Des avertissements de neige sont également en vigueur pour l'autoroute 97 entre Maze Lake et Williams Lake ainsi que sur l’autoroute Malahat, sur l’île de Vancouver. Selon Environnement Canada, les conditions sur cette dernière devraient s’améliorer à compter de mardi matin.

De forts vents continuent de souffler sur la côte britanno-colombienne avec des rafales pouvant aller jusqu’à 110 km/h par endroits.

Nous allons avoir de très bons vents dans la région de la baie Howe et de forts vents sur la côte nord et centrale , dit Alyssa Charbonneau.

Lundi après-midi, en Colombie-Britannique, plus de 7000 personnes étaient toujours privées d’électricité, dont un grand nombre sur l’île de Vancouver et dans le nord de la province, en raison de la tempête des derniers jours, selon BC Hydro.

