Des politiciens estriens saluent Dominique Anglade

La cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, a annoncé sa démission de la chefferie du parti et de son poste de députée dès le 1 er décembre. L'ancienne candidate libérale Vicki-May Hamm et l'ancien président du PLQ, Robert Benoit, ont salué le travail de Mme Anglade lundi.

Ce n’était peut-être pas le bon timing. C’est un mandat de transition, mais je retiens une grande dame, définitivement, qui a osé dire les choses telles qu’elles sont pour aider les femmes aussi qui veulent aller en politique , soutient Vicki-May Hamm.

« [Je suis] un peu surprise, car ça arrive rapidement, mais c’était prévisible quand même avec ce qu’on entendait depuis quelques jours. » — Une citation de Vicki-May Hamm, ancienne candidate libérale dans Orford

Robert Benoit, de son côté, retient une femme intelligente . Elle n’a pas eu le temps de mettre vraiment le parti à sa main en deux ans, et elle a traîné tout un héritage qui n’était pas très heureux. Ce n’est pas avec plaisir que je vois nos chefs quitter comme ça , soutient-il.

On retient que c’est une femme qui avait des ambitions de bien faire, je pense, au parti. Mais la conjoncture a été difficile, évidemment, avec la pandémie. Pendant les deux ans qu’elle a été là, comment pouvait-elle réunir les gens? C’était difficile, tout l’oxygène était tiré vers le gouvernement en place , ajoute-t-il.

Lui comme Mme Hamm espèrent maintenant que le parti va pouvoir se rebâtir rapidement.

« À 20 [députés élus], ils peuvent y arriver. C’est un ouvrage de tous les instants. Les députés ne peuvent pas juste penser à leur comté, s'asseoir dans tous les soupers de spaghetti dans leur comté. Ils vont devoir être à la grandeur du Québec. » — Une citation de Robert Benoit, ancien président du Parti libéral du Québec

Un ou une chef par intérim devra être choisi rapidement pour pourvoir le poste de chef de l'opposition officielle à l'assemblée, et une élection partielle se tiendra dans la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne d'ici six mois.

Un parti en reconstruction complète

Selon le professeur en communications à l’Université de Sherbrooke Emmanuel Choquette, le PLQ est en reconstruction complète , surtout en région.

On l’a vu à la dernière élection. Le vote acquis dans la région de Montréal a bien fonctionné, d’une certaine façon, on a eu une vingtaine d’élus, mais en dehors, c’est le désert. Il y a beaucoup à remonter en termes de candidatures, de membership, de consolidation de toute cette organisation-là sur le terrain sur le plan régional , constate-t-il.

Vu la riche histoire du parti, les résultats de ce dernier aux élections d'octobre ont déçu de nombreux libéraux, observe-t-il.

Ce qu’on reproche au parti et à madame Anglade en particulier, c’est que ce n’est pas n’importe quel parti. C’est un parti qui a 150 ans d’histoire, le plus vieux parti politique qui existe au Québec, et un des plus vieux au Canada. Il y a toute une histoire derrière ça en termes de réalisations, etc. Que ce parti-là, à la dernière élection, ait eu de la difficulté à combler l’ensemble de ses candidats et candidates dans les 125 circonscriptions, et ensuite, avoir un résultat tel qu’il a complètement disparu de la carte régionale, et une présence très faible chez les francophones, c’est très difficile à accepter pour les libéraux , explique le professeur.

Lundi après-midi, l’ancien premier ministre libéral et député de Sherbrooke, Jean Charest, a publié un message pour Dominique Anglade sur Twitter. Je souhaiterais rendre hommage au courage et à la détermination de Dominique Anglade. En devenant la première femme à diriger le PLQ, Dominique a brisé un plafond de verre et, de ce point de vue, constitue un modèle pour les femmes en politique. Elle a dirigé le PLQ dans une période mouvementée et a fait preuve de leadership. Dominique est une femme de grande qualité qui, j’en suis sûr, saura poursuivre son engagement envers la société québécoise .

