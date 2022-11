Des infirmières en Outaouais veulent des hausses salariales pour faire face à l’inflation

Une dizaine de professionnels de la santé se sont réunis devant les locaux du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, lundi, pour demander de meilleurs salaires, la conciliation travail-vie personnelle et une charge de travail moins importante.

Une action qui a été coordonnée simultanément à l’échelle provinciale par les infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques que composent les 76 000 membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé au Québec ( FIQ ).

La Fédération réclame une amélioration des conditions de travail de leurs membres en vue du renouvellement des conventions collectives.

À plusieurs reprises on nous a dit :" vos membres sont aussi nos salariés. Donc on veut la même chose que vous." Donc si vous voulez la même chose que nous, vous allez nous appuyer dans les demandes que l’on fait au gouvernement , lance d’entrée de jeu Louis Carpentier, porte-parole du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais ( SPSO ) et membre de la Fédération interprofessionnelle de la santé au Québec ( FIQ ).

Louis Carpentier est le porte-parole du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (SPSO) et membre de la Fédération interprofessionnelle de la santé au Québec. Photo : Radio-Canada / Gaëlle Kanyeba

Salaires

La FIQ réclame des salaires compétitifs et qui tiennent compte de l’inflation. Ce qui se traduirait par une remise à niveau salariale de 6 % dans l'immédiat. Puis, une hausse salariale de 12 % sur trois ans, dont le premier versement de 4 % se ferait le 1er avril 2023, suivi d'un autre 4 % en avril 2024 et un troisième en avril 2025.

C’est pour suivre la hausse du coût de la vie. Parce que si on retourne en arrière, avec l’ancienne convention collective, c’est 2 % que nous avons chaque année. On a eu un total de 6 % et des primes et des montants forfaitaires, mais ça, ça ne contribue pas à ton fonds de pension , ajoute M. Carpentier.

Or, ces augmentations permettraient de résoudre les défis de rétention et d'attraction de professionnels auxquels fait face le réseau de la santé actuellement, poursuit M. Carpentier.

Pour les gens qui sont sur place, on veut les garder parce que c’est une expertise. Mais on a besoin de la relève.

Conciliation vie personnelle-travail

Dans la liste des demandes, la FIQ veut l’octroi de 10 jours de congés rémunérés aux victimes de violence conjugale, l’ajout d’un jour férié pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (JNVC) et la possibilité d’avoir des semaines de quatre jours, entre autres.

Charge de travail

Les travailleurs de la santé réclament aussi la fin du temps supplémentaire obligatoire, la fin des recours à des agences privées et une loi sur les ratios professionnel-patient.

Ça fait longtemps que les professionnels en soin tiennent le système de santé à bout de bras. Là, il nous faut du nouveau monde. Il faut que les conditions soient changées. Si on continue dans ce qu’on est, on va juste frapper le mur.