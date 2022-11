Au Yukon, la ville de Faro connaît un renouveau

Faro est presque née du jour au lendemain pour héberger les travailleurs de ce qui allait devenir la plus grande mine de plomb et de zinc à ciel ouvert du monde et, par la suite, l’un des sites miniers abandonnés les plus difficiles à remettre en état, selon le gouvernement du Canada.

Ouverte en 1969, la mine Cyprus Anvil est rapidement devenue le plus important employeur privé du Yukon et, à son apogée, la mine représentait plus du tiers de l'économie du territoire.

Dès sa conception, l’idée était que Faro devienne plus qu’un camp pour mineurs, mais bien une ville. La population a ainsi augmenté pour atteindre 2000 personnes, faisant de Faro la deuxième ville du Yukon après Whitehorse.

On y trouvait une piste de curling, un grand magasin, un hôtel de luxe et un cinéma.

Vers le milieu des années 1980, le vent a commencé à tourner.

Cyprus Anvil a fermé la mine en 1982 et celle-ci a changé de propriétaires, ouvert et refermé ses portes à de nombreuses reprises pendant près de 15 ans, avant de fermer pour de bon en 1998.

Les habitants qui ont quitté Faro par le passé ont laissé derrière eux de nombreuses maisons abandonnées. Photo : Radio-Canada / Paul Tukker

La ville s'est vidée progressivement. Les maisons et les appartements ont soudainement été délaissés, jusqu’à ce que seulement 300 habitants arpentent encore les rues de Faro, donnant à certains quartiers des airs de ville fantôme, qu’elle conserve encore aujourd’hui.

Il y a encore une décennie, il ne semblait pas qu’il y ait beaucoup de raisons pour ce que Faro continue d’exister , a récemment écrit Larry Baran, le chef de l'administration de la Ville dans son infolettre.

La Ville a repris en charge 37 propriétés comprenant 170 logements et les a mis en vente en 2017 à bas prix pour éviter d’avoir à payer elle-même leur destruction. Les acquéreurs devaient en contrepartie s’engager à commencer les rénovations dans les trois années suivantes. En six mois, 80 % des logements ont été vendus et, rapidement, de nouveaux visages sont apparus dans la ville.

Le renouveau de Faro en fait une ville qui attire de jeunes familles, selon une habitante. Photo : Radio-Canada / Pau

Tina Freake a acheté l’une de ces maisons. Selon elle, Faro est attirante pour les jeunes familles, car c’est une petite ville, sûre, amicale et abordable.

« Nous ne sommes plus seulement une communauté minière abandonnée. Je dirais que nous sommes maintenant plus une communauté familiale qu’autre chose, où il se passe beaucoup de choses. » — Une citation de Tina Freake, habitante de Faro

Le dernier recensement présente Faro comme la collectivité ayant l’augmentation de population la plus rapide au territoire, progressant de 26 % entre 2016 et 2021.

Son maire, Jack Bowers, pense même que, depuis le recensement le nombre de ses administrés a peut-être dépassé 500 : Nous avons toute une file d'attente de personnes qui souhaitent emménager. Ces maisons qui étaient autrefois considérées comme un handicap sont maintenant devenues un atout.

Un projet d’assainissement colossal

Le projet d’assainissement de la mine devrait nécessiter 15 ans de travail, suivis d’au moins 20 à 25 ans de suivi et de tests.

Cette année, l’entreprise américaine Parson a obtenu du gouvernement canadien le contrat d’assainissement et de maintenance du site. Dans un communiqué, celle-ci vante le fait que le contrat pourrait s’étendre sur plus de 20 ans et excéder 2 milliards de dollars .

Notre avenir est assuré, se félicite le maire Jack Bowers. Le fédéral s’est engagé sur la question, ce qui signifie que nous avons une sécurité d'emploi ici.

Le chantier d'assainissement de la mine de Faro, ici photographiée en octobre 2021, devrait nécessiter 15 ans de travaux. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Malgré ce renouveau à Faro, peu de gens s’attendent à ce que la population de la ville redevienne ce qu’elle était à sa grande époque. Certains habitants, comme Katy Peeling, voudraient qu'elle grandisse un peu, mais pas trop.

Je pense que la plupart des gens d’ici préfèrent que cela reste une petite ville, confie-t-elle. Un millier, ça serait bien pour soutenir le magasin, la station-service et quelques autres petits endroits.

« Je ne pense pas que Faro va disparaître, tout simplement parce qu’elle en a déjà eu l'occasion trop souvent et, pourtant, la ville est toujours là. » — Une citation de Katy Peeling, habitante de Faro

Venue s’installer à Faro en 1974, elle se souvient d’avoir vu la population fluctuer à plusieurs reprises.

Peut-être six fois, dit-elle, alors qu’une septième vague pourrait frapper Faro. Katy Peeling affirme n’avoir jamais perdu la foi en Faro, même dans les moments les plus difficiles. Au contraire, c’est dans ces moments difficiles qu’elle est devenue convaincue que le Faro survivrait à tout.

D'après un reportage de Paul Tukker